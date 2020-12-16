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Общество

Московская фирма может взять в концессию псковские бани

17.12.2020 12:26|ПсковКомментариев: 3

Московская фирма может взять в концессию МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковской городской Думы, директор МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов.

«Проработка этого вопроса ведется администрацией Пскова. Поступило предложение от фирмы из Москвы, которая хотела бы взять в концессию все наши бани. Администрация прорабатывает вопрос, как передать бани концессионеру, чтобы, с одной стороны, они продолжали выполнять свою функцию и в то же время не потеряли социальную составляющую», - отметил руководитель предприятия, напомнив, что в бане на Советской есть социальные дни, когда льготные категории граждан могут помыться за сто рублей. До коронавируса данная услуга была популярной.

«Выбираются приемлемые условия. Будет проводиться конкурс. Может, на него кто-то еще заявится, кроме этой фирмы», - добавил Сергей Колосов.

Теги: #банно-прачечный комбинат #концессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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