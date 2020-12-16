Общество

Почти 400 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

393 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 18434 человек, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Фото: Вадим Боченков

Кроме того, в санатории «Хилово» выявили очаг коронавируса. За сутки от инфекции избавились 384 пациента (всего – 9064), скончались 89 человек.

Всего в регионе провели 191725 исследований на COVID-19, за сутки – 1642.

«Завтра на оперштабе обсудим противовирусные меры, в том числе ограничения в новогодние праздники», - добавил Михаил Ведерников.