Общество

Администрация Пскова: Демократичный стиль работы Виктора Степанова снискал уважение

Администрация города Пскова выражает глубокие соболезнования родным и близким главы Порховского района Виктора Степанова в связи с его безвременной кончиной.

«Его активная жизненная позиция, демократичный стиль работы и умение сплотить вокруг себя единомышленников снискали уважение среди всех, кто его знал. Он обладал лучшими человеческими качествами, всегда был готов оказать помощь и поддержку, был душой коллектива, пользовался огромным авторитетом. С его помощью и непосредственно с его участием сделано немало добрых дел на благо жителей района. Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», - говорится на сайте городской администрации.

Виктор Степанов родился в деревне Рудаково Порховского района. Окончил Псковский государственный педагогический институт по специальности «История, обществоведение и английский язык». Избирался депутатом Собрания депутатов Порховского района, депутатом областного Собрания депутатов третьего созыва. Трижды избирался главой района.