Общество

Автомобили администрации будут перевозить тесты на коронавирус в псковские лаборатории

Часть автомобилей администрации Псковской области будет перевозить тесты в лаборатории. Такое решение существующей проблемы с их своевременной доставкой озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе c коронавирусом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников обратил внимание председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко на то, что «три темы идут "красной нитью"» через обращения граждан: большое количество обращений по несоблюдению 48-часового формата обработки тестов, вызовы медиков на дом и выплаты им.

«Принимаю эти замечания», - ответила Марина Гаращенко. По ее словам, забор анализов проводится в срок, а доставка тестов в лабораторию - не всегда. «Проблему доставки тестов от пациентов в лабораторию проработали с главными врачами», - сказала она.

Также председатель профильного комитета доложила, что на лечении в настоящее время сейчас находятся более 6000 пациентов с коронавирусом. «Цифра приближается к 7000 - это большой показатель, который несет колоссальную нагрузку на здравоохранение», - отметила Марина Гаращенко.

Всего госпитализированы 410 инфицированных пациентов. Остальные находятся на амбулаторном лечении - это 94% всех заболевших, пояснила она. «Самое большое число наблюдаемых в Пскове и Великих Луках», - уточнила Марина Гаращенко. Порядка 3700 человек в регионе находятся на самоизоляции.

Всего в регионе развернуты 1070 коек. «Готовы развернуть коечный фонд до 1250 коек в ближайшее время», - добавила председатель комитета.