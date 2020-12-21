Общество

Еще почти 400 случаев коронавируса выявили в Псковской области

398 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 19 тысяч 621 человека, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Динамичный рост числа заболевших несколько замедлился, но ситуация по-прежнему очень непростая. К сожалению, еще одна смерть от COVID-19. Мои соболезнования родным и близким, - написал глава региона. - Дополнительных очагов не выявлено, в активных — новых случаев нет».

За все время в регионе выздоровели 9 тысяч 699 человек (+51 за сутки), умерли 93 пациента.