Общество

Заразившийся коронавирусом псковский губернатор находится на изоляции в Москве

Заразившийся коронавирусом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о своем состоянии. Как он сообщил в еженедельном обращении к жителям региона, оно удовлетворительное.

«Но болезнь крайне неприятная: двусторонняя пневмония, сильные приступы кашля, высокая температура, головные боли. Все это не проходит уже на протяжении недели. Удовольствие сомнительное, поэтому я очень прошу вас берегите себя и свое здоровье», - отметил Михаил Ведерников.

Он рассказал, что первые признаки недомогания почувствовал во время рабочей поездки, в Москве, поэтому изолироваться вынужден был в столице, там же сдавал тест и вызывал врача.

«Справедливости ради, хочу отметить, что огромная нагрузка на систему здравоохранения ощущается везде. Врачи работают на износ. Сроки обработки тестов, прихода врача не всегда выдерживаются. Считаю, что к этому нужно относиться с пониманием. Конечно, я не говорю о грубых нарушениях, с которыми нужно разбираться отдельно», - обратил внимание псковский губернатор.

Он выразил надежду, что быстро справится с заболеванием и в ближайшее время вернется в полноценный рабочий график.