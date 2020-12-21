Общество

Набор малышей в новый детский сад в Борисовичах начнется после январских праздников

Набор малышей в новый детский сад в деревне Борисовичи будет проходить в начале 2021 года. Новое дошкольное учреждение будет входить в структуру Псковской инженерно-лингвистической гимназии, оно рассчитано на 140 мест для детей от 2 лет.

К настоящему времени готовность объекта составляет 100%. Стоимость проекта - 114 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта «Демография». Город Псков вложил средства в размере 4,5 млн рублей, которые пошли на мебель, шторы, спальные принадлежности, игрушки, оборудование для спортивного и музыкального залов.

Как рассказал в ходе общественной приемки объекта глава администрации Пскова Александр Братчиков, муниципалитет делает все для того, чтобы не допустить очередей в детские дошкольные учреждения, решая общую проблему вне зависимости от прописки семей. При этом он заметил, что дети, обучающиеся по программе данного детсада, с большой долей вероятности в дальнейшем будут учиться в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

По словам заведующей новым дошкольным учреждением Татьяны Сербиной, в этом детском саду будет задействовано сразу несколько образовательных программ. Ключевым звеном станет технология Вячеслава Вадимовича Воскобовича - петербургского автора игр и пособий, создателя развивающей методики для детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры».

Родителям детей, которые планируют отдать малыша в новый детский сад в Борисовичах, можно будет подавать заявки после январских праздников. Для этого необходимо обратиться в здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии и оставить заявку на перевод из другого детского сада с пометкой о желании попасть именно в этот детский сад.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в целом считает 2020 год плодотворным, ведь свои двери для детей дошкольного возраста распахнули один детский сад на 270 мест и две пристройки к существующим садам на 80 мест.

Так, в феврале был открыт большой детский сад в строящемся микрорайоне на улице Звездной. Пристройка к детскому саду №44 полноценно функционирует и уже приняла 80 детей ясельного возраста. В процессе оформления документов находится пристройка к детскому саду №25 на Рижском проспекте - также на 80 мест.

Поэтому на сегодняшний день нет острых обращений относительно предоставления мест для детей льготной категории, а также тех, кто воспитывается матерями-одиночками. Социальная напряженность снята благодаря национальным проектам, в рамках которых шли стройки.

Елена Степанова