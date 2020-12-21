Общество

В Пскове благоустроили двор, не знавший ремонта 50 лет

Глава Пскова, депутат городской Думы по избирательному округу №8 Елена Полонская помогла жителям дома №29/31 по Рижскому проспекту принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом она рассказала в своем ежегодном депутатском отчете, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Депутат организовала пять встреч, по итогам которых жители на общедомовом собрании приняли решение об участии в данной программе и об открытии спецсчета на капитальный ремонт, собрав 280 подписей. Елена Полонская также помогла своим избирателям правильно сформировать пакет документов на участие в программе.

В рамках ремонта двора были установлены «лежачие полицейские», произведена замена бордюрного камня, заасфальтирована парковка для машин, спилены аварийные деревья. К благоустройству своего двора подключились и сами жители. Они организовали субботник, в ходе которого посадили молодые деревья и вывезли десятки резиновых автопокрышек.

Предыдущий раз этот двор ремонтировался в начале 1970-х годов.