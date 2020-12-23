Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новые банковские услуги для предпринимателей
новый год еда без хлопот
76 лет Псковскому ЦСМ
Ипотека - 2020 для военнослужащих и не только
10 причин рекомендовать Сбербанк
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
С двух ног в один сапог
Выбираем подарки в Пскове
Жить и строить нацпроекты помогают
конкурс лучшее новогоднее оформление
Самые важные нацпроекты
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 23.12.2020 07:1512 За сутки коронавирус в Псковской области выявили у 442 человек 23.12.2020 16:460 Открыт прием заявок на участие в конкурсе по искусственному интеллекту 23.12.2020 16:310 Новый детский сад появится в Пскове в 2021 году 23.12.2020 16:290 Олег Брячак: Врачи достойны уважения, а не шуты и футболисты 23.12.2020 16:210 Новые правила противопожарного режима вступят в силу в России с 1 января 23.12.2020 16:160 Заключительная в этому году сессия Псковской гордумы пройдет 25 декабря
 
 
 
Самое популярное 18.12.2020 08:4110 Скончался глава Порховского района Виктор Степанов 16.12.2020 05:585 Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области 18.12.2020 14:1226 Псковский губернатор заразился коронавирусом 18.12.2020 13:171 Памяти Виктора Степанова 21.12.2020 01:0720 Заразившийся коронавирусом псковский губернатор находится на изоляции в Москве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Только 15% читателей ПЛН готовы привиться от коронавируса

21.12.2020 16:43|ПсковКомментариев: 8

Лишь 15% читателей Псковской Ленты Новостей готовы привиться от коронавируса, следует из итогов опроса, в котором приняли участие 672 человека.

При этом 4,76% респондентов не против привиться лишь в том случае, если это будет бесплатно.

33,78% опрошенных высказали сомнение: сначала они посмотрят на других привитых - не будет ли побочных эффектов. В число сомневающихся вошли 2,68% читателей, которые также пока не решили сделать прививку - по их мнению, лучше переболеть в легкой форме.

38,99% респондентов подчеркнули, что никогда не делают прививки. 4,76% опрошенных не готовы сделать прививку в связи с ограничениями в употреблении спиртных напитков.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему «Известны ли вам основные меры противодействия коррупции в Псковском районе?»

Теги: #опрос ПЛН #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Известны ли вам основные меры противодействия коррупции в Псковском районе?
В опросе приняло участие 168 человек
23.12.2020, 16:500 Дарья Козьякова: Столько лет люди бились и получали отказы, теперь нужно проявить терпение 23.12.2020, 16:460 Открыт прием заявок на участие в конкурсе по искусственному интеллекту 23.12.2020, 16:411 Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным днем 23.12.2020, 16:350 Новосокольнического вымогателя-рецидивиста отправили в колонию строгого режима
23.12.2020, 16:310 Новый детский сад появится в Пскове в 2021 году 23.12.2020, 16:290 Олег Брячак: Врачи достойны уважения, а не шуты и футболисты 23.12.2020, 16:210 Новые правила противопожарного режима вступят в силу в России с 1 января 23.12.2020, 16:190 Назван любимый цвет автомобиля у жителей Псковской области
23.12.2020, 16:160 Заключительная в этому году сессия Псковской гордумы пройдет 25 декабря 23.12.2020, 16:072 Если «Магеллан» после 2024 года не переедет, он будет сломан — Александр Братчиков 23.12.2020, 16:040 В новогодние праздники поезд «Псков - Москва» станет ежедневным 23.12.2020, 16:022 Уголовное дело депутата Олега Брячака находится на завершающей стадии
23.12.2020, 15:380 Главные достижения 2020 года назвал Александр Братчиков 23.12.2020, 15:350 Специализированная служба Пскова во время пандемии не прекращала работу ни на день 23.12.2020, 15:330 Дождь и снег прогнозируют псковские синоптики 24 декабря 23.12.2020, 15:250 «Обратный отсчет» с Александром Братчиковым. ВИДЕО
23.12.2020, 15:221 Чужая земля 23.12.2020, 15:160 У ребенка должно быть ощущение, что мечты сбываются: Юрий Сорокин об акции «Елка желаний» 23.12.2020, 15:120 Псковское УФАС отменило торги на благоустройство кластера в нацпарке «Себежский» 23.12.2020, 15:090 Весной псковских дорожных подрядчиков ждет работа над ошибками
23.12.2020, 15:061 В Пскове скончался ученый-филолог Вячеслав Степанов 23.12.2020, 15:042 «Справедливая Россия» будет добиваться отмены дистанционного образования 23.12.2020, 14:580 Фальшивые деньги нашли в Пскове и Бежаницах 23.12.2020, 14:576 Икра, мандарины, шампанское: единороссы подсчитали расходы на новогодний стол
23.12.2020, 14:500 Вопросы заключительной сессии года рассмотрел социальный комитет областного Собрания 23.12.2020, 14:470 Псковский депутат объяснил, почему не всем микрорайонам достались новогодние украшения 23.12.2020, 14:451 Чистую соль используют при посыпке дорог в Пскове 23.12.2020, 14:420 Александр Братчиков положительно оценил взаимодействие с главой Пскова и депутатами
23.12.2020, 14:390 Центр «Мой бизнес» представил на новогодний конкурс «космическое» оформление 23.12.2020, 14:350 Безработный обворовал дачу москвича в Опочецком районе 23.12.2020, 14:342 Госдума повысила возраст российской молодежи до 35 лет 23.12.2020, 14:290 В Пскове награждены победители областного конкурса национального костюма
23.12.2020, 14:250 Александр Братчиков прокомментировал перспективы новогоднего фейерверка в Пскове 23.12.2020, 14:150 Псковичи могут сэкономить при покупке продуктов «Прасковьи Молочковой» в «Магните» 23.12.2020, 14:140 Рождество по-псковски: между Западом и Востоком 23.12.2020, 14:046 Александр Братчиков переболел коронавирусом
23.12.2020, 14:020 На программу обновления городской среды Пскова в 2021 году выделят 40 млн рублей 23.12.2020, 13:590 Инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций введут в Псковской области 23.12.2020, 13:550 Уволить «автора» нового дорожного кольца в Пскове предложил депутат Олег Брячак 23.12.2020, 13:350 Доработан законопроект о реализации права детей-сирот на жилье с помощью сертификатов
23.12.2020, 13:340 Россельхознадзор рассказал, как выбрать новогоднюю ель без жуков-усачей 23.12.2020, 13:320 Депутат Денис Иванов провел мониторинг детских площадок в округе №15 23.12.2020, 13:260 Расчет субвенции местным бюджетам на зарплату педагогам поменяют в Псковской области 23.12.2020, 13:240 Стружанина оштрафовали за публикацию изображения запрещенного в России движения
23.12.2020, 13:170 Профильный комитет областного Собрания рекомендовал принять бюджет области с учетом поправок 23.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Братчиковым 23.12.2020, 13:030 Сбербанк возвращает до 100% стоимости товаров в виде бонусов 23.12.2020, 13:000 Одним из злободневных вопросов округа №2 остается освещение - Сергей Колосов
23.12.2020, 12:571 Выставка «Время и деньги» открылась в палатах Постникова в Пскове 23.12.2020, 12:546 «Я не скрываю своих амбиций»: Олег Брячак о выборах в областное Собрание и Госдуму 23.12.2020, 12:350 Специалист по фольклору из Псковского района удостоена премии правительства 23.12.2020, 12:260 Порядка 600 обращений от псковичей поступило в «Семейную приемную»
23.12.2020, 12:220 В Псковской области мошенники орудуют под видом сотрудников пожарного надзора 23.12.2020, 12:190 Жители Себежского национального парка получили право приватизировать землю 23.12.2020, 12:093 Военнослужащий осужден в Пскове за хищение оборудования на 63 миллиона рублей 23.12.2020, 12:040 Онлайн-трансляция концерта ансамбля русской музыки «Псков» состоится 23 декабря
23.12.2020, 12:034 В Псковской области бульдозер раздавил 2,5 тонны помело 23.12.2020, 11:473 Елена Полонская помогла учителю-дефектологу в улучшении жилищных условий 23.12.2020, 11:440 Виновнику ДТП в Стругокрасненском районе на 1,5 года ограничили свободу 23.12.2020, 11:370 Лабрадор помог найти крупную партию контрабанды в Себежском районе
23.12.2020, 11:331 Владимир Путин объявил благодарность псковскому педагогу 23.12.2020, 11:320 «Обратный отсчет»: Александр Братчиков о том, как изменился Псков за прошедший год 23.12.2020, 11:200 В России приняли закон о госрегулировании цен на социально значимые товары 23.12.2020, 11:080 Олег Брячак подведет итоги года в программе «Обратный отсчет»
23.12.2020, 10:590 В Пушкинских Горах вновь не состоялся конкурс на главу поселения 23.12.2020, 10:571 Александр Коновалов о значимых социальных объектах-2020 и планах на новый год 23.12.2020, 10:470 Интерактив: Двухлетний ребенок остался у погибшей в ДТП семьи полицейских 23.12.2020, 10:290 Нарушителя границы задержали пограничники в Себежском районе
23.12.2020, 10:270 Клубы по интересам из «Таблетки» могут получить новую прописку в Доме офицеров 23.12.2020, 10:240 Лежащего на дороге бомжа переехал автомобиль на трассе в Палкинском районе 23.12.2020, 10:180 Порог размера среднемесячного совокупного дохода обсудили депутаты в Пскове 23.12.2020, 10:076 Прокурорская проверка грозит детсаду в Пскове из-за мастурбирующего посетителя
23.12.2020, 10:021 Биолог раскрыла роль человека в появлении нового штамма COVID-19 23.12.2020, 10:010 Продукты «Прасковьи Молочковой» со скидкой предлагает «Империал» до конца декабря 23.12.2020, 09:513 Дорожный ремонт считает самым важным из сделанного в округе депутат Александр Баев 23.12.2020, 09:400 Полицейские привезли подарки в «Дом ребенка» в Печорах
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.