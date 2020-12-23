Общество

Только 15% читателей ПЛН готовы привиться от коронавируса

Лишь 15% читателей Псковской Ленты Новостей готовы привиться от коронавируса, следует из итогов опроса, в котором приняли участие 672 человека.

При этом 4,76% респондентов не против привиться лишь в том случае, если это будет бесплатно.

33,78% опрошенных высказали сомнение: сначала они посмотрят на других привитых - не будет ли побочных эффектов. В число сомневающихся вошли 2,68% читателей, которые также пока не решили сделать прививку - по их мнению, лучше переболеть в легкой форме.

38,99% респондентов подчеркнули, что никогда не делают прививки. 4,76% опрошенных не готовы сделать прививку в связи с ограничениями в употреблении спиртных напитков.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему «Известны ли вам основные меры противодействия коррупции в Псковском районе?»