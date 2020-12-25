Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
Потребкредит: брать нельзя откладывать?
новый год еда без хлопот
Выбираем подарки в Пскове
С двух ног в один сапог
10 причин рекомендовать Сбербанк
твоя история Проект Агон
Новые банковские услуги для предпринимателей
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс лучшее новогоднее оформление
Жить и строить нацпроекты помогают
Самые важные нацпроекты
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 25.12.2020 06:377 425 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 25.12.2020 14:520 До -5 похолодает в Псковской области 26 декабря 25.12.2020 14:470 Почтовые отделения в новогодние праздники будут работать по измененному графику 25.12.2020 14:140 «Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым. ВИДЕО 25.12.2020 14:033 Проект Агон: пскович Илья Казанцев покоряет YouTube 25.12.2020 13:470 К концу года отремонтируют лестницу у церкви Богоявления с Запсковья
 
 
 
Самое популярное 18.12.2020 08:4110 Скончался глава Порховского района Виктор Степанов 18.12.2020 14:1226 Псковский губернатор заразился коронавирусом 23.12.2020 22:0811 О переносе выходного дня с 26 на 31 декабря объявил губернатор Псковской области 23.12.2020 07:1519 За сутки коронавирус в Псковской области выявили у 442 человек 21.12.2020 01:0720 Заразившийся коронавирусом псковский губернатор находится на изоляции в Москве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Проект Агон: пскович Илья Казанцев покоряет YouTube

25.12.2020 14:03|ПсковКомментариев: 3

Сферу образования в этом году перетряхнул коронавирус. Педагоги, да и школьники с родителями, столкнулись с новым для большинства из них явлением - дистанционным образованием. Как показала практика, обучать детей в режиме онлайн непросто.

Но оказалось еще сложнее транслировать учащимся тяжелую и часто спорную информацию доступным, понятным языком. В частности, историческую. Но среди псковских педагогов (и среди многих в России) учитель истории, обществознания и права лицея №4 Илья Казанцев не побоялся трудностей и подошел к проблеме творчески - создал YouTube-канал, уверенно набирающий обороты. Итак, представляем вашему вниманию - Проект Агон.

 

Илья Казанцев /YouTube-канал Проект Агон

In medias res

Язык и методика преподавания должны подстраиваться под современные реалии, удовлетворять запросы детей, молодежи и людей старшего возраста, уверен Илья Казанцев.

Летом у молодого псковского педагога, к слову, призера Всероссийского конкурса «Учитель года-2018», возникла идея транслировать достоверную и научную историческую информацию новым для него способом – с помощью YouTube-канала.

YouTube-канал Проект Агон

Для начала работы канала педагог решил выбрать, как он отмечает, одну из самых актуальных и болезненных тем – период Второй мировой войны.

«Если сравнивать между собой Первую и Вторую мировые войны, то последняя закрыла первую по своей значимости. Но это ни в коем случае не умаляет значения Первой мировой войны, трагедии, которая случилась с нашей страной с 1914 по 1918 года. Сейчас для России, нашей культуры память о Второй мировой войне имеет принципиальное значение. Этот урок, которому уже 75 лет, должен быть на слуху. Государства современного мира берегут свою историю, развивают ее. И мы не должны ни в коем случае отставать», - объяснил свой выбор Илья.

Первые видеоролики посвящены предвоенному времени – политической, дипломатической истории: пакту Молотова-Риббентропа (договору о ненападении между Германией и СССР), англо-франко-советским переговорам.

Сейчас на канале выходит 5-серийный материал, посвященный польской кампании вермахта, в рамках которого Илья рассматривает вопросы о причинах войны, основные события и нравственные аспекты. Уже доступны две серии.

Польская кампания вермахта 1939 г. Часть 1. Накануне катастрофы. Как началась Вторая мировая война? / YouTube-канал Проект Агон. Больше видео здесь>>>

«Цель Проекта Агон заключается в том, чтобы совершенствовать методику преподавания предмета, в частности, истории, говорить с аудиторией новыми способами, сохраняя уровень историчности и научности, и при этом сохраняя лицо, и чтобы это было интересно», - подчеркнул автор и ведущий проекта Илья Казанцев.

YouTube-канал Проект Агон

Название проекта

Название канала Илья Казанцев придумал еще летом. «Мне очень хотелось, чтобы в нем было много смысла, который любопытному человеку было бы интересно искать», - пояснил историк.

Педагог напомнил, что слово «агон» греческого происхождения – под ним понимались и спортивные соревнования, и соревнования в споре. «Агональная культура является основой культуры Древней Греции, и стала основой культуры Древнего Рима. А через культуру Древнего Рима – основой нашей современной европейской цивилизации. Идея спора и поиска в нем истины – греческая. И она вшита в европейский культурный код», - отмечает Илья Казанцев.

«И мне хотелось, чтобы в этом канале агональное начало присутствовало, - подчеркнул он. - Чтобы там поднимались темы сложные, спорные. Например, про Вторую мировую войну, ее канун. И чтобы у людей была возможность услышать мою точку зрения на эти процессы, чтобы у них была возможность высказать свое согласие или несогласие, в цивилизованном, доброжелательном формате обсуждать сложнейшие вопросы истории, чтобы не уводить все в плоскость, например, политического спора с его правилами, оставаться при этом в рамках научности и толерантности».

 

Intro / YouTube-канал Проект Агон

Перспективы проекта

В ближайшее время Илья Казанцев в рамках своего YouTube-канала намерен развивать вопросы Второй мировой войны. Затем он собирается сосредоточить внимание зрителей именно на Великой Отечественной войне. «Будет сделан большой акцент не только на важнейших событиях и судьбах миллионов людей, но и на судьбах отдельных солдат и офицеров, подвигах», - пояснил педагог.

Планируется, что целый блок или рубрику посвятят живой истории. «Сейчас это достаточно модное и перспективное направление. Это не хронология событий истории, а история живых людей, их быта, повседневности, трагедии, счастья и так далее», - рассказал Илья Казанцев.

YouTube-канал Проект Агон

Также будет сделан акцент и на преступлениях против мирного населения. «Для нашей Псковской области это особенно актуально. Государственный архив Псковской области, например, очень активно работает в этом направлении», - отметил педагог.

Особую страницу этого проекта Илья хочет посвятить германской оккупационной политике в Псковской области и на российской территории Советского союза. Подавать материал планируется непредвзято и очень строго, поделился он, словно это следственный процесс, суд истории над нацистами, которые совершили преступления против народа. «У этих преступлений действительно нет срока давности», - заключил он.

YouTube-канал Проект Агон

Перспективным направлением, которое требует и времени, и большой работы, он назвал сотрудничество с государственными архивами. «Пока на уровень архивов не выходим, но в перспективе, когда будем разрабатывать тематику, например, той же советско-финляндской войны, было бы очень здорово выйти на архивы Карелии. И, конечно же, поработать в архиве Псковской области – это золотой фонд».

Кстати, в ближайшие дни на YouTube-канале Проект Агон выйдет специальный видеоролик. Конечно же, новогодний. «Подготовили историю о том, как праздновали Новый 1942 год в разных странах, например, в Советском союзе, Германии, Великобритании, США. И даже на фронте», - сказал он.

YouTube-канал Проект Агон

Главные проблемы

При подготовке материала очень важно не выйти за рамки хронометража, рассказал Илья Казанцев, потому что говорить много – легче. «Я прекрасно понимаю, что сейчас аудитория хочет в большей степени лаконичного, точного материала, чем больших лекций», - отметил педагог.

Также в числе главных проблем – отбор материала, источников, кино- и фотодокументов.

«И я продолжаю быть учителем – это моя основная работа, и трачу большую часть своего времени на работу в школе. Проект для меня – это некое дополнение, новый канал связи с обучающимися, зрителями и так далее. Поэтому, конечно, есть проблема нехватки времени для написания материала», - поделился он.

Основные исторические моменты, которые много где повторяются, при написании материала Илья старается обходить, уделяя внимание тем нюансам, о которых на просторах YouTube не говорили другие историки или публицисты.

Отзывы

«Моя аудитория - это, в первую очередь, обучающиеся 10-11 классов, во вторую – студенческая аудитория, а также те, кто интересуется историей и таким контентом», - рассказал Илья Казанцев.

По его словам, школьники оказались очень заинтересованы таким форматом преподнесения информации. «Для них очень необычно видеть своего учителя, с которым они общаются на уроках, еще и в YouTube. Потому что среди учительского сообщества выход в YouTube – это довольно редкая ситуация. Но процесс цифровизации подталкивает входить в эту глобальную сеть и говорить с людьми – обучающимися и интересующимися – на просторах интернета», - пояснил Илья.

YouTube-канал Проект Агон

Его коллеги поддерживают этот проект и формат. «Интересуются, прежде всего, молодые коллеги», - уточнил историк.

Канал в YouTube, уверен Илья, создает имидж учителю и добавляет новые компетенции.

«Я абсолютный новичок в этой сфере, потому что ранее никогда не вел YouTube-каналы. Это некоторый прорыв для меня как профессионала в преподавании. Поэтому сейчас важно даже не количество подписчиков и просмотров, а найти собственный стиль, собственную модель повествования, заявить о канале, как о самостоятельном проекте», - добавил Илья Казанцев.

26 декабря автора Проекта Агон пригласили на научную конференцию в ПсковГУ выступить с докладом о подобной работе в YouTube-канале. Говоря о возможной критике проекта, Илья Казанцев подчеркнул, что готов и открыт к ней.

Команда проекта

Визуальный стиль канала, включая логотип, разработала художник Мария Панова. Авторский проект Ильи Казанцева также поддерживают его друзья и помогают реализовать творческие идеи.

Запись одного ролика занимает разное количество времени, которое зависит и от темы, и от материала.

«Процесс создания готового продукта изначально отталкивается от идеи. А чтобы ее реализовать, необходима неделя, а то две или три. Ведь еще нужно проработать исторический материал - это, безусловно, монографии, которые посвящены определенному вопросу, документы, мнения», - рассказал он.

В среднем на съемки уходит два дня. «Дальше - это история монтажа. Нужно тщательно продумать, где вставить визуальный материал, как его оформить. В целом на подготовку одного ролика уходит две недели. Это работа не одного дня, вот что самое главное», - добавил историк.

* * *

Илья не скрывает, что новый проект - это огромная любовь к истории. И он надеется, что привьет ее подрастающему поколению. Основательные подходы к реализации задуманного на волнах современных трендов точно говорят о том, что аудитория канала будет уверенно расти вместе с интересом учеников. 

Именно поэтому нет никаких сомнений в том, что у молодого YouTube-канала Проект Агон светлое будущее. И это, бесспорно, долгоиграющая история.

Возрастная категория 12+

Михаил Синёв

Теги: #Великая Отечественная война #история #Вторая мировая война #Проект Агон #YouTube
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 31 человек
25.12.2020, 15:160 Александр Коновалов: Мы можем вводить по несколько школьных стадионов в год 25.12.2020, 15:100 Прочные автобусные остановки установили в Псковском районе 25.12.2020, 15:040 Программу на праздничные дни опубликовал музей-заповедник «Михайловское» 25.12.2020, 14:520 До -5 похолодает в Псковской области 26 декабря
25.12.2020, 14:470 Почтовые отделения в новогодние праздники будут работать по измененному графику 25.12.2020, 14:340 Российские власти допускают выходной 31 декабря в 2021 году 25.12.2020, 14:140 «Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым. ВИДЕО 25.12.2020, 14:120 Физкультурный комплекс у лицея «Развитие» будет доступен для местных жителей
25.12.2020, 14:033 Проект Агон: пскович Илья Казанцев покоряет YouTube 25.12.2020, 13:550 Акция «Лови момент с комфортом» пройдет в январе в «Пушкиногорье» 25.12.2020, 13:480 Более 15 км дороги Остров – Новоржев обновят по нацпроекту в 2021 году 25.12.2020, 13:470 К концу года отремонтируют лестницу у церкви Богоявления с Запсковья
25.12.2020, 13:420 Более 50 региональных госуслуг оцифруют в Псковской области в 2021 году 25.12.2020, 13:370 Олег Брячак поднял вопрос о занижении стоимости муниципальных помещений для коммерческих фирм 25.12.2020, 13:340 Единственный в Пскове каток под куполом выдвинули на новогодний конкурс 25.12.2020, 13:220 Псковичей приглашают на первый в истории новогодний звездный квест-концерт
25.12.2020, 13:070 МРЭО ГИБДД в Пскове будет работать на новогодних праздниках 25.12.2020, 13:051 Снегоуборочная машина врезалась в автовоз в Печорском районе 25.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым 25.12.2020, 12:443 Единороссы начали подготовку к предстоящим выборам в Псковской области. ФОТО
25.12.2020, 12:340 «Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым: О развитии псковских медиа в 2020 году 25.12.2020, 12:290 С 1 января псковичи смогут оспорить кадастровую стоимость только двух категорий земель 25.12.2020, 12:150 Александр Братчиков об итогах года, работе над ошибками и пережитке 90-х 25.12.2020, 12:080 Онлайн-трансляция посвященного княгине Ольге концерта состоится 27 декабря
25.12.2020, 11:590 Заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова поощрят в Пскове 25.12.2020, 11:510 Консульству Латвии в Пскове продлили срок аренды помещения на Народной 25.12.2020, 11:421 Совет Федерации одобрил закон о признании иноагентами физлиц и политобъединений 25.12.2020, 11:390 План приватизации муниципального имущества на 2021 год утвержден в Пскове
25.12.2020, 11:350 «Елка желаний» дарит чудо под Новый год 25.12.2020, 11:301 Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области 25.12.2020, 11:291 Волонтеры передали псковским медикам более 120 килограммов кондитерских изделий 25.12.2020, 11:271 Александр Братчиков призвал депутатов-коммунистов изменить свое отношение к Пскову
25.12.2020, 11:231 Какие законы вступают в силу в январе 25.12.2020, 11:160 Александр Баев объяснил, почему воздержался от принятия бюджета Пскова-2021 25.12.2020, 11:140 Открыт набор сотрудников в новый детский сад в деревне Борисовичи 25.12.2020, 11:120 Бюджет Пскова на 2021 год приняли депутаты
25.12.2020, 11:020 Псковская область вошла в ТОП-5 по уровню финансовой грамотности 25.12.2020, 11:010 Началась трансляция онлайн-брифинга с Денисом Матвеевым 25.12.2020, 11:011 Олег Брячак: Бюджет Пскова растет приличными темпами 25.12.2020, 10:460 Стратегию развития города Пскова до 2030 года утвердили депутаты
25.12.2020, 10:450 «Акваполис» украсил здание каскадными гирляндами. ФОТО 25.12.2020, 10:371 62 квартиры по договору социального найма предоставят сиротам в Пскове 25.12.2020, 10:360 В Великих Луках произошло тройное ДТП 25.12.2020, 10:300 Любимые скидки для любимого оливье: «Прасковья Молочкова» приглашает в «Магниты» за майонезом
25.12.2020, 10:258 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2020 25.12.2020, 10:140 Лесоматериалы составили основной объем экспорта в Псковской области 25.12.2020, 09:530 Каждая вторая компания Псковской области отказалась от новогоднего корпоратива 25.12.2020, 09:330 Пскович попался на краже еды из магазина
25.12.2020, 09:261 Чердак жилого дома горел в Пыталово 25.12.2020, 09:250 Сбер и 2ГИС запускают рейтинг безопасности заведений во время COVID-19 25.12.2020, 09:060 Спрос на товары для бань и саун подскочил в преддверии Нового года 25.12.2020, 08:543 Из-за коронавируса россияне стали реже жениться и разводиться
25.12.2020, 08:453 «Трезвая Россия» призвала запретить продажу детского шампанского 25.12.2020, 08:344 Попова рассказала, от чего, кроме COVID-19, россиян защитило ношение масок 25.12.2020, 08:220 Впервые россиянам не нужен отпуск, чтобы продлить новогодние каникулы 25.12.2020, 08:110 В России появился новый вид мошенничества по телефону
25.12.2020, 08:000 Должница из Палкино выплатила 170 тысяч рублей, спасая свой автомобиль от ареста 25.12.2020, 07:441 Погибший в Москве журналист Михаил Бударагин будет похоронен в Псковской области 25.12.2020, 07:391 Счетная палата усомнилась в эффекте от госмер по борьбе с бедностью 25.12.2020, 07:170 В России прогнозируют рост цен на аренду жилья в 2021 году
25.12.2020, 07:010 Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2021 году 25.12.2020, 06:377 425 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 25.12.2020, 06:280 В Великих Луках автомобиль врезался в фонарный столб и оставил без света целую улицу 24.12.2020, 23:481 Мужчина нашел 80 миллионов рублей, глядя под ноги
24.12.2020, 23:291 Инвалид прожил больше года в квартире с трупом матери 24.12.2020, 23:220 Реконструкция стадиона «Машиностроитель» - на финишном этапе 24.12.2020, 23:030 Осужденные середкинской колонии сшили постельное белье для детского санатория 24.12.2020, 22:480 Новое развлечение инстадив: снять на день квартиру в хрущевке и «попробовать бедность»
24.12.2020, 22:470 В псковском госархиве рассказали о местной прессе 1881 года 24.12.2020, 22:300 Минобрнауки проработает вопрос снижения цены удаленного обучения в вузах 24.12.2020, 22:120 Власти Пскова дали разъяснения по вопросу страхования выборных должностных лиц 24.12.2020, 21:550 Более 5 тысяч медиков в России получили награды за борьбу с коронавирусом
24.12.2020, 21:520 Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ 24.12.2020, 21:380 Бюджет 2020 в трех чтениях и с надеждой на лучшее 24.12.2020, 21:230 Псковский филиал Академии ФСИН присоединился к новогодней акции Клуба добряков 24.12.2020, 21:090 Себежанину Никите Вахрушеву вручили премию «Юные дарования Псковщины»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.