Общество

Проект Агон: пскович Илья Казанцев покоряет YouTube

Сферу образования в этом году перетряхнул коронавирус. Педагоги, да и школьники с родителями, столкнулись с новым для большинства из них явлением - дистанционным образованием. Как показала практика, обучать детей в режиме онлайн непросто.

Но оказалось еще сложнее транслировать учащимся тяжелую и часто спорную информацию доступным, понятным языком. В частности, историческую. Но среди псковских педагогов (и среди многих в России) учитель истории, обществознания и права лицея №4 Илья Казанцев не побоялся трудностей и подошел к проблеме творчески - создал YouTube-канал, уверенно набирающий обороты. Итак, представляем вашему вниманию - Проект Агон.

Илья Казанцев /YouTube-канал Проект Агон

In medias res

Язык и методика преподавания должны подстраиваться под современные реалии, удовлетворять запросы детей, молодежи и людей старшего возраста, уверен Илья Казанцев.

Летом у молодого псковского педагога, к слову, призера Всероссийского конкурса «Учитель года-2018», возникла идея транслировать достоверную и научную историческую информацию новым для него способом – с помощью YouTube-канала.

YouTube-канал Проект Агон

Для начала работы канала педагог решил выбрать, как он отмечает, одну из самых актуальных и болезненных тем – период Второй мировой войны.

«Если сравнивать между собой Первую и Вторую мировые войны, то последняя закрыла первую по своей значимости. Но это ни в коем случае не умаляет значения Первой мировой войны, трагедии, которая случилась с нашей страной с 1914 по 1918 года. Сейчас для России, нашей культуры память о Второй мировой войне имеет принципиальное значение. Этот урок, которому уже 75 лет, должен быть на слуху. Государства современного мира берегут свою историю, развивают ее. И мы не должны ни в коем случае отставать», - объяснил свой выбор Илья.

Первые видеоролики посвящены предвоенному времени – политической, дипломатической истории: пакту Молотова-Риббентропа (договору о ненападении между Германией и СССР), англо-франко-советским переговорам.

Сейчас на канале выходит 5-серийный материал, посвященный польской кампании вермахта, в рамках которого Илья рассматривает вопросы о причинах войны, основные события и нравственные аспекты. Уже доступны две серии.

Польская кампания вермахта 1939 г. Часть 1. Накануне катастрофы. Как началась Вторая мировая война? / YouTube-канал Проект Агон. Больше видео здесь>>>

«Цель Проекта Агон заключается в том, чтобы совершенствовать методику преподавания предмета, в частности, истории, говорить с аудиторией новыми способами, сохраняя уровень историчности и научности, и при этом сохраняя лицо, и чтобы это было интересно», - подчеркнул автор и ведущий проекта Илья Казанцев.

YouTube-канал Проект Агон

Название проекта

Название канала Илья Казанцев придумал еще летом. «Мне очень хотелось, чтобы в нем было много смысла, который любопытному человеку было бы интересно искать», - пояснил историк.

Педагог напомнил, что слово «агон» греческого происхождения – под ним понимались и спортивные соревнования, и соревнования в споре. «Агональная культура является основой культуры Древней Греции, и стала основой культуры Древнего Рима. А через культуру Древнего Рима – основой нашей современной европейской цивилизации. Идея спора и поиска в нем истины – греческая. И она вшита в европейский культурный код», - отмечает Илья Казанцев.

«И мне хотелось, чтобы в этом канале агональное начало присутствовало, - подчеркнул он. - Чтобы там поднимались темы сложные, спорные. Например, про Вторую мировую войну, ее канун. И чтобы у людей была возможность услышать мою точку зрения на эти процессы, чтобы у них была возможность высказать свое согласие или несогласие, в цивилизованном, доброжелательном формате обсуждать сложнейшие вопросы истории, чтобы не уводить все в плоскость, например, политического спора с его правилами, оставаться при этом в рамках научности и толерантности».

Intro / YouTube-канал Проект Агон

Перспективы проекта

В ближайшее время Илья Казанцев в рамках своего YouTube-канала намерен развивать вопросы Второй мировой войны. Затем он собирается сосредоточить внимание зрителей именно на Великой Отечественной войне. «Будет сделан большой акцент не только на важнейших событиях и судьбах миллионов людей, но и на судьбах отдельных солдат и офицеров, подвигах», - пояснил педагог.

Планируется, что целый блок или рубрику посвятят живой истории. «Сейчас это достаточно модное и перспективное направление. Это не хронология событий истории, а история живых людей, их быта, повседневности, трагедии, счастья и так далее», - рассказал Илья Казанцев.

YouTube-канал Проект Агон

Также будет сделан акцент и на преступлениях против мирного населения. «Для нашей Псковской области это особенно актуально. Государственный архив Псковской области, например, очень активно работает в этом направлении», - отметил педагог.

Особую страницу этого проекта Илья хочет посвятить германской оккупационной политике в Псковской области и на российской территории Советского союза. Подавать материал планируется непредвзято и очень строго, поделился он, словно это следственный процесс, суд истории над нацистами, которые совершили преступления против народа. «У этих преступлений действительно нет срока давности», - заключил он.

YouTube-канал Проект Агон

Перспективным направлением, которое требует и времени, и большой работы, он назвал сотрудничество с государственными архивами. «Пока на уровень архивов не выходим, но в перспективе, когда будем разрабатывать тематику, например, той же советско-финляндской войны, было бы очень здорово выйти на архивы Карелии. И, конечно же, поработать в архиве Псковской области – это золотой фонд».

Кстати, в ближайшие дни на YouTube-канале Проект Агон выйдет специальный видеоролик. Конечно же, новогодний. «Подготовили историю о том, как праздновали Новый 1942 год в разных странах, например, в Советском союзе, Германии, Великобритании, США. И даже на фронте», - сказал он.

YouTube-канал Проект Агон

Главные проблемы

При подготовке материала очень важно не выйти за рамки хронометража, рассказал Илья Казанцев, потому что говорить много – легче. «Я прекрасно понимаю, что сейчас аудитория хочет в большей степени лаконичного, точного материала, чем больших лекций», - отметил педагог.

Также в числе главных проблем – отбор материала, источников, кино- и фотодокументов.

«И я продолжаю быть учителем – это моя основная работа, и трачу большую часть своего времени на работу в школе. Проект для меня – это некое дополнение, новый канал связи с обучающимися, зрителями и так далее. Поэтому, конечно, есть проблема нехватки времени для написания материала», - поделился он.

Основные исторические моменты, которые много где повторяются, при написании материала Илья старается обходить, уделяя внимание тем нюансам, о которых на просторах YouTube не говорили другие историки или публицисты.

Отзывы

«Моя аудитория - это, в первую очередь, обучающиеся 10-11 классов, во вторую – студенческая аудитория, а также те, кто интересуется историей и таким контентом», - рассказал Илья Казанцев.

По его словам, школьники оказались очень заинтересованы таким форматом преподнесения информации. «Для них очень необычно видеть своего учителя, с которым они общаются на уроках, еще и в YouTube. Потому что среди учительского сообщества выход в YouTube – это довольно редкая ситуация. Но процесс цифровизации подталкивает входить в эту глобальную сеть и говорить с людьми – обучающимися и интересующимися – на просторах интернета», - пояснил Илья.

YouTube-канал Проект Агон

Его коллеги поддерживают этот проект и формат. «Интересуются, прежде всего, молодые коллеги», - уточнил историк.

Канал в YouTube, уверен Илья, создает имидж учителю и добавляет новые компетенции.

«Я абсолютный новичок в этой сфере, потому что ранее никогда не вел YouTube-каналы. Это некоторый прорыв для меня как профессионала в преподавании. Поэтому сейчас важно даже не количество подписчиков и просмотров, а найти собственный стиль, собственную модель повествования, заявить о канале, как о самостоятельном проекте», - добавил Илья Казанцев.

26 декабря автора Проекта Агон пригласили на научную конференцию в ПсковГУ выступить с докладом о подобной работе в YouTube-канале. Говоря о возможной критике проекта, Илья Казанцев подчеркнул, что готов и открыт к ней.

Команда проекта

Визуальный стиль канала, включая логотип, разработала художник Мария Панова. Авторский проект Ильи Казанцева также поддерживают его друзья и помогают реализовать творческие идеи.

Запись одного ролика занимает разное количество времени, которое зависит и от темы, и от материала.

«Процесс создания готового продукта изначально отталкивается от идеи. А чтобы ее реализовать, необходима неделя, а то две или три. Ведь еще нужно проработать исторический материал - это, безусловно, монографии, которые посвящены определенному вопросу, документы, мнения», - рассказал он.

В среднем на съемки уходит два дня. «Дальше - это история монтажа. Нужно тщательно продумать, где вставить визуальный материал, как его оформить. В целом на подготовку одного ролика уходит две недели. Это работа не одного дня, вот что самое главное», - добавил историк.

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Илья не скрывает, что новый проект - это огромная любовь к истории. И он надеется, что привьет ее подрастающему поколению. Основательные подходы к реализации задуманного на волнах современных трендов точно говорят о том, что аудитория канала будет уверенно расти вместе с интересом учеников.

Именно поэтому нет никаких сомнений в том, что у молодого YouTube-канала Проект Агон светлое будущее. И это, бесспорно, долгоиграющая история.

Возрастная категория 12+

Михаил Синёв