Проект Агон: пскович Илья Казанцев покоряет YouTube

Сферу образования в этом году перетряхнул коронавирус. Педагоги, да и школьники с родителями, столкнулись с новым для большинства из них явлением - дистанционным образованием. Как показала практика, обучать детей в режиме онлайн непросто.
Но оказалось еще сложнее транслировать учащимся тяжелую и часто спорную информацию доступным, понятным языком. В частности, историческую. Но среди псковских педагогов (и среди многих в России) учитель истории, обществознания и права лицея №4 Илья Казанцев не побоялся трудностей и подошел к проблеме творчески - создал YouTube-канал, уверенно набирающий обороты. Итак, представляем вашему вниманию - Проект Агон.
Илья Казанцев /YouTube-канал Проект Агон
Язык и методика преподавания должны подстраиваться под современные реалии, удовлетворять запросы детей, молодежи и людей старшего возраста, уверен Илья Казанцев.
Летом у молодого псковского педагога, к слову, призера Всероссийского конкурса «Учитель года-2018», возникла идея транслировать достоверную и научную историческую информацию новым для него способом – с помощью YouTube-канала.
YouTube-канал Проект Агон
Для начала работы канала педагог решил выбрать, как он отмечает, одну из самых актуальных и болезненных тем – период Второй мировой войны.
Первые видеоролики посвящены предвоенному времени – политической, дипломатической истории: пакту Молотова-Риббентропа (договору о ненападении между Германией и СССР), англо-франко-советским переговорам.
Сейчас на канале выходит 5-серийный материал, посвященный польской кампании вермахта, в рамках которого Илья рассматривает вопросы о причинах войны, основные события и нравственные аспекты. Уже доступны две серии.
Польская кампания вермахта 1939 г. Часть 1. Накануне катастрофы. Как началась Вторая мировая война? / YouTube-канал Проект Агон. Больше видео здесь>>>
«Цель Проекта Агон заключается в том, чтобы совершенствовать методику преподавания предмета, в частности, истории, говорить с аудиторией новыми способами, сохраняя уровень историчности и научности, и при этом сохраняя лицо, и чтобы это было интересно», - подчеркнул автор и ведущий проекта Илья Казанцев.
YouTube-канал Проект Агон
Название канала Илья Казанцев придумал еще летом. «Мне очень хотелось, чтобы в нем было много смысла, который любопытному человеку было бы интересно искать», - пояснил историк.
Педагог напомнил, что слово «агон» греческого происхождения – под ним понимались и спортивные соревнования, и соревнования в споре. «Агональная культура является основой культуры Древней Греции, и стала основой культуры Древнего Рима. А через культуру Древнего Рима – основой нашей современной европейской цивилизации. Идея спора и поиска в нем истины – греческая. И она вшита в европейский культурный код», - отмечает Илья Казанцев.
Intro / YouTube-канал Проект Агон
В ближайшее время Илья Казанцев в рамках своего YouTube-канала намерен развивать вопросы Второй мировой войны. Затем он собирается сосредоточить внимание зрителей именно на Великой Отечественной войне. «Будет сделан большой акцент не только на важнейших событиях и судьбах миллионов людей, но и на судьбах отдельных солдат и офицеров, подвигах», - пояснил педагог.
Планируется, что целый блок или рубрику посвятят живой истории. «Сейчас это достаточно модное и перспективное направление. Это не хронология событий истории, а история живых людей, их быта, повседневности, трагедии, счастья и так далее», - рассказал Илья Казанцев.
YouTube-канал Проект Агон
Также будет сделан акцент и на преступлениях против мирного населения. «Для нашей Псковской области это особенно актуально. Государственный архив Псковской области, например, очень активно работает в этом направлении», - отметил педагог.
Особую страницу этого проекта Илья хочет посвятить германской оккупационной политике в Псковской области и на российской территории Советского союза. Подавать материал планируется непредвзято и очень строго, поделился он, словно это следственный процесс, суд истории над нацистами, которые совершили преступления против народа. «У этих преступлений действительно нет срока давности», - заключил он.
YouTube-канал Проект Агон
Перспективным направлением, которое требует и времени, и большой работы, он назвал сотрудничество с государственными архивами. «Пока на уровень архивов не выходим, но в перспективе, когда будем разрабатывать тематику, например, той же советско-финляндской войны, было бы очень здорово выйти на архивы Карелии. И, конечно же, поработать в архиве Псковской области – это золотой фонд».
Кстати, в ближайшие дни на YouTube-канале Проект Агон выйдет специальный видеоролик. Конечно же, новогодний. «Подготовили историю о том, как праздновали Новый 1942 год в разных странах, например, в Советском союзе, Германии, Великобритании, США. И даже на фронте», - сказал он.
YouTube-канал Проект Агон
При подготовке материала очень важно не выйти за рамки хронометража, рассказал Илья Казанцев, потому что говорить много – легче. «Я прекрасно понимаю, что сейчас аудитория хочет в большей степени лаконичного, точного материала, чем больших лекций», - отметил педагог.
Также в числе главных проблем – отбор материала, источников, кино- и фотодокументов.
Основные исторические моменты, которые много где повторяются, при написании материала Илья старается обходить, уделяя внимание тем нюансам, о которых на просторах YouTube не говорили другие историки или публицисты.
«Моя аудитория - это, в первую очередь, обучающиеся 10-11 классов, во вторую – студенческая аудитория, а также те, кто интересуется историей и таким контентом», - рассказал Илья Казанцев.
По его словам, школьники оказались очень заинтересованы таким форматом преподнесения информации. «Для них очень необычно видеть своего учителя, с которым они общаются на уроках, еще и в YouTube. Потому что среди учительского сообщества выход в YouTube – это довольно редкая ситуация. Но процесс цифровизации подталкивает входить в эту глобальную сеть и говорить с людьми – обучающимися и интересующимися – на просторах интернета», - пояснил Илья.
YouTube-канал Проект Агон
Его коллеги поддерживают этот проект и формат. «Интересуются, прежде всего, молодые коллеги», - уточнил историк.
Канал в YouTube, уверен Илья, создает имидж учителю и добавляет новые компетенции.
26 декабря автора Проекта Агон пригласили на научную конференцию в ПсковГУ выступить с докладом о подобной работе в YouTube-канале. Говоря о возможной критике проекта, Илья Казанцев подчеркнул, что готов и открыт к ней.
Визуальный стиль канала, включая логотип, разработала художник Мария Панова. Авторский проект Ильи Казанцева также поддерживают его друзья и помогают реализовать творческие идеи.
Запись одного ролика занимает разное количество времени, которое зависит и от темы, и от материала.
В среднем на съемки уходит два дня. «Дальше - это история монтажа. Нужно тщательно продумать, где вставить визуальный материал, как его оформить. В целом на подготовку одного ролика уходит две недели. Это работа не одного дня, вот что самое главное», - добавил историк.
* * *
Илья не скрывает, что новый проект - это огромная любовь к истории. И он надеется, что привьет ее подрастающему поколению. Основательные подходы к реализации задуманного на волнах современных трендов точно говорят о том, что аудитория канала будет уверенно расти вместе с интересом учеников.
Именно поэтому нет никаких сомнений в том, что у молодого YouTube-канала Проект Агон светлое будущее. И это, бесспорно, долгоиграющая история.
Возрастная категория 12+
Михаил Синёв