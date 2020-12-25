Снеговики-музыканты украсили городской парк в Великих Луках

В обновленном городском парке культуры и отдыха в Великих Луках появилось новые новогодние украшения. Об этом рассказали сотрудники парка в его официальной группе в соцсети ВКонтакте.
С сегодняшнего дня горожан и гостей города радуют установленные ночью гигантский елочный шар и снеговики-музыканты.
В группе «Луки Парк» утверждается, что при проектировании новогоднего убранства парка учитывались мнения и пожелания великолучан.
Пользователи соцсети в комментариях отмечают, что городской парк еще никогда так красиво и ярко не украшали к Новому году.