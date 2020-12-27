Общество

Стало известно, кто из псковичей получит годовую премию в этом году

Опрос о том, кто получит премию по итогам года, провела служба исследований HH.ru среди 13 тысяч работников в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе HH.ru.

Только 9% респондентов из Псковской области получат годовую премию в полном размере, что равно общероссийским показателям. 6% получат в 2020 году премию частично. Еще 6% опрошенных останутся без премии, хотя обычно ее получают. При этом каждый третий в регионе на момент проведения опроса не знал, будет ли у него годовая премия. Обычно никогда предновогоднюю премию не получают и в 2020 также останутся без нее 50% из числа опрошенных в Псковской области.

«Выше всего доля тех, кто получит полную годовую премию в этом году, - в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). А меньше всего доля тех, кто будет вознагражден премией по итогам 2020 года, - в сфере "Продажи", "Туризм, гостиницы и рестораны", а также "Маркетинг, реклама и PR". Как признались представители из сфер "Закупки" (49%), "Административный персонал" (51%), "Рабочий персонал" (56%), они никогда не получают годовое премирование», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Кроме того, каждая пятая компания в России готова к пересмотру заработных плат сотрудников в декабре 2020 – январе 2021 года, еще 13% компаний рассмотрят этот вопрос в январе, а вот 6% - только в апреле будущего года. Средняя сумма пересмотра зарплат в сторону повышения составляет пять тысяч рублей. При этом в 42% компаний пересмотр стартует по решению руководства, а 34% проводят индексацию зарплат раз в год, 17% вовсе не будут ее пересматривать, сообщается в исследовании сервиса «Банк заработных плат hh.ru».

В 2020 году рост зарплат значительно замедлился как в российских, так и в иностранных компаниях. Темпы изменения заработной платы в 2020 году по сравнению с 2019 снизились в среднем на 3%. При этом произошел небольшой рост фиксированной части зарплаты как в российских, так и в иностранных компаниях, отмечается в исследовании.