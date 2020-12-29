Общество

Губернатор отметил лучших педагогических работников Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видео-конференц-связи наградил лауреатов премии «Лучший педагогический работник Псковской области». В этом году премия была проведена впервые, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной администрации.

Обращаясь к педагогам, губернатор напомнил, что в этом году системе образования пришлось работать в новых сложных и непривычных условиях, но педагоги достойно приняли этот вызов и проявили лучшие профессиональные качества - терпение, дипломатичность, где-то даже изобретательность, понимание и любовь к детям, отметил глава региона.

Вместе с тем Михаил Ведерников подчеркнул, что, несмотря на все трудности, текущий год область преодолела с минимальным ущербом для учебного процесса. «Один из главных уроков, который был усвоен: в жизни современного общества педагоги играют важнейшую роль. Символично, что именно в этом году мы впервые присваиваем почетные звания "Заслуженный педагогический работник Псковской области". Мы делаем все возможное, чтобы ваши заслуги всегда оценивались по достоинству, а условия труда были комфортными и современными», - отметил Михаил Ведерников.

Он обратил внимание, что в тесном взаимодействии с профильным министерством и федеральными коллегами продолжается строительство и реконструкция школ, ведется ремонт школьных стадионов, спортивных залов. Практически в каждом образовательном учреждении появляется новое оборудование, во всех районах созданы «Точки роста», открыт «Кванториум» в Великих Луках. Таким образом, сегодня многие дети во всех районах области занимаются робототехникой, осваивают компьютерные технологии, рисуют и снимают мультфильмы, на опытах знакомятся с основами физики и химии.

«Мы стремимся к тому, чтобы уровень образования в Псковской области был не просто высоким, но и становился примером для других. Обеспечить это могут только сильные, амбициозные и талантливые педагоги, которые стремятся к лучшему, готовы постоянно расти и развиваться. Такие, как вы», - обратил внимание Михаил Ведерников.

Губернатор выразил искреннюю благодарность всем преподавателям области за честный самоотверженный труд в непростой учебный год. «Сегодня на связи 10 лучших преподавателей региона, которые блестяще справились со всеми вызовами текущего года, внедрили инновационные образовательные программы, и чьи ученики добились высоких результатов на областных и федеральных конкурсах. Спасибо вам за бесценный вклад в будущее Псковской области», - обратился глава региона к лауреатам региональной профессиональной премии, которым будут вручены дипломы и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей.

С ответным словом выступила учитель русского языка и литературы средней школы №2 города Пскова Анастасия Димитриева. Она поблагодарила Михаила Ведерникова за внимание, которое уделяется педагогам региона. «Этот год был очень трудным. Но нам удалось справиться с вызовами времени, в частности, успешно перейти на дистанционный формат работы. Зато тысячи педагогов подружились со смартфонами и стали активнее использовать в обучении информационные технологии. И сейчас у образования в нашем регионе совсем другое лицо - современное, технологичное и конкурентоспособное. Все это стало возможным благодаря поддержке и вниманию к сфере образования со стороны руководства региона и страны. В частности, благодаря конкурсам профессионального мастерства, грантовой поддержке творческих учителей и введению почетного звания „Заслуженный педагогический работник Псковской области“. Это помогло сформировать творческую инициативную команду учителей, готовых к активной работе и в следующем году», - отметила Анастасия Димитриева.

Напомним, региональная профессиональная премия присуждается лучшим педагогическим работникам области, реализующим программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного и среднего профессионального образования за достижения в профессиональной деятельности, а также самоотверженный и добросовестный труд на благо Псковской области. На соискание премии в этом году претендовали 55 педагогических работников.

Добавим, в настоящее время в образовательных организациях Псковской области работают более 5,7 тыс. педагогических работников. В 2020 году впервые приступили к работе свыше 140 учителей.