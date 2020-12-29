С 2021 года вещание «Ретро FM» в Пскове будет осуществлять «Гражданская пресса»

С 2021 года вещание радиостанции «Ретро FM» в Пскове будет осуществлять медиахолдинг «Гражданская пресса». Соответствующие договоренности достигнуты с российским радиовещательным холдингом ООО «Европейская медиагруппа».
Слушайте любимую музыку 70х-, 80-х и 90-х на частоте 91.5 FM.
Напомним, в состав ООО «Гражданская пресса» входят электронные периодические издания «Псковская Лента Новостей», «Центр Деловой Информации Псковской области», «Московский комсомолец в Пскове», радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), «Европа Плюс» (102.1 FM), «Наше радио» (103.0 FM), «Радио Шансон» (105.3 FM).