Общество

Математика и информатика станут приоритетными предметами в российских школах

Президент РФ Владимир Путин поручил установить приоритет математики и информатики в учебном плане в школах. Как указано в соответствующем документе, эта работа должна быть проведена при участии в том числе международных математических центров мирового уровня, сообщает ТАСС.

«Обеспечить совершенствование преподавания учебных предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования», - говорится в одном из поручений главы государства правительству РФ по итогам состоявшейся 4 декабря конференции, посвященной искусственному интеллекту.

Как указано в документе, эта работа должна быть проведена при участии в том числе международных математических центров мирового уровня.

Кроме того, правительство должно обеспечить «дополнение образовательных программ высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях обучения применению таких технологий в различных сферах деятельности».

Кабмину также поручено привести программы высшего образования по специальностям, связанным технологиями искусственного интеллекта, «в соответствие с требованиями рынка труда». Со следующего учебного года должен быть увеличен прием на бюджетные места по специальностям, связанным с ИИ, в тех вузах, где доля принятых на обучение в нынешнем учебном году победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и участников российских сборных на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам составила не менее половины.

Срок исполнения этих поручений установлен до 1 сентября 2021 года.