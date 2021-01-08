Общество

Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание из-за очередей

Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников, комментируя ситуацию с большими очередями в подразделениях учреждения.

«Мне в директ поступило много обращений по поводу больших очередей в Псковской городской поликлинике, из-за которых проблематично получить больничный и медицинскую помощь. Поручил комитету по здравоохранению получить разъяснения по этому вопросу. Ответ от руководства поликлиники: "Очередей нет". Даже фото прислали. Липовые», - отметил губернатор.

«Зря кому-то кажется, что в праздники можно халтурить», - подчеркнул Михаил Ведерников, добавив, что проверка быстро убедилась в справедливости обращений и выявила ряд нарушений.

Руководителю поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание, а также дано поручение в сжатые сроки организовать адекватную работу учреждения.



«Новогодние каникулы – это напряженное время для системы здравоохранения, но жители нашей области должны получать полноценную медицинскую помощь вне зависимости от даты календаря. Благодарю всех, кто своевременно дал сигнал о наличии проблемы», - отметил глава региона.