Общество

Псковские сотрудники МЧС получили новые погоны

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов вручил сотрудникам погоны в связи с присвоением первичных, на ступень выше и досрочных специальных званий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Важнейшим событием в жизни каждого сотрудника МЧС является присвоение специального звания. Это признание личного вклада сотрудника в дело обеспечения безопасности и оценка его работы, и в то же время большая ответственность перед обществом и коллективом», - отметили в пресс-службе.

Валерий Филимонов обратился к сотрудникам с напутственным словом, поздравил их со знаменательным событием, пожелал благополучия, новых успехов в службе, профессионализма в решении оперативных задач и призвал с честью и достоинством носить погоны.

Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил, связанных с мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).