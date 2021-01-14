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Общество

Псковские сотрудники МЧС получили новые погоны

14.01.2021 13:18|ПсковКомментариев: 0

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов вручил сотрудникам погоны в связи с присвоением первичных, на ступень выше и досрочных специальных званий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Важнейшим событием в жизни каждого сотрудника МЧС является присвоение специального звания. Это признание личного вклада сотрудника в дело обеспечения безопасности и оценка его работы, и в то же время большая ответственность перед обществом и коллективом», - отметили в пресс-службе.

Валерий Филимонов обратился к сотрудникам с напутственным словом, поздравил их со знаменательным событием, пожелал благополучия, новых успехов в службе, профессионализма в решении оперативных задач и призвал с честью и достоинством носить погоны.

Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил, связанных с мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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