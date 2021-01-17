Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят громкое возвращение Алексея Навального в Россию и местную политическую повестку. Также в рамках эфира будет уделено внимание настроениям псковского бизнеса, текущей ситуации по коронавирусу и качеству зимней уборки Пскова.

Высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам по телефону 56-73-72.