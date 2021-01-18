Общество

Число обращений псковичей к врачам во второй половине 2020 года выросло на 18%

Медицинская онлайн-платформа СберЗдоровье и аналитический портал СберИндекс зафиксировали рост обращений жителей Псковской области в государственные и частные клиники во 2 половине 2020 года*.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «СберЗдоровье», к концу года количество обращений жителей Псковской области за медицинскими услугами выросло примерно на 18% по сравнению с январем-мартом. Псковская область вошла в топ-30 регионов, продемонстрировавших максимальный рост спроса на медицинские услуги среди всех российских регионов.

В региональном разрезе наибольшее увеличение спроса на медицинские услуги показали Республика Тыва (на 90%), Республика Дагестан (82%), Карачаево-Черкесская Республика (80%), Магаданская (76%), Мурманская (73%) области, Ненецкий (68%) и Ямало-Ненецкий (62%) автономные округа. Если анализировать динамику год к году в целом по России, то, по данным портала СберИндекс, наиболее заметные изменения трат россиян на медицинские услуги были зафиксированы в августе (+11,4%), сентябре (+13,3%) и октябре (+7,6%).

На двузначную динамику, считают аналитики СберЗдоровья, в значительной степени повлияли обращения к врачам и запись на анализы, прямо или косвенно связанные с пандемией. В целом в России спрос на услуги компьютерной томографии (КТ) вырос год к году в семь раз. На флюорографию люди записывались в два раза чаще. Также выросло количество посещений пульмонологов (около 60%), терапевтов (порядка 40%, рост обращений с симптомами ОРВИ, характерными и для COVID-19), кардиологов (рост на 30%), психиатров (25%), неврологов (20%).

«Рост количества записей на очный прием к специалистам и на диагностику в частные клиники связан с тем, что часть больниц в городах перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответственно, количество мест, куда человек может прийти на прием, не касающийся COVID-19, уменьшается, - отметил генеральный директор «СберЗдоровья» Анатолий Зингер. - Возросшая популярность услуг пульмонологов очевидна. Терапевт же является первым специалистом, к которому люди идут при подозрении на коронавирус. Увеличение числа визитов к кардиологам, во-первых, обусловлено тем, что люди с хроническими болезнями сердца входят в группу риска при заболеваемости инфекцией. Во-вторых, после перенесенного заболевания у многих пациентов наблюдаются изменения артериального давления. Психиатры (а также психологи и психотерапевты) стали более востребованы в периоды, когда люди подолгу оставались дома весной и осенью. Основные причины, с которыми люди приходят к этим специалистам, - это эмоциональное выгорание, проблемы в семье, тревожность и депрессивные состояния. Востребованность неврологов также выросла на фоне удаленки. Здесь причины обращений разнятся - часто пациенты приходят к неврологу с жалобами на мышечные боли после перенесенного заболевания, головокружением или вопросами, вызванными стрессовыми состояниями».

* сравнение данных пиковых недель второй половины 2020 года и аналогичных данных в 1 квартале 2020 года