Общество

УФАС отменило торги на капремонт псковской библиотеки из-за грубых нарушений

Псковское УФАС рассмотрело жалобу псковской компании ООО «Строй М» на результаты торгов на капитальный ремонт детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове и пришло к выводу, что определение подрядчика проведено с грубыми нарушениями. Результаты торгов отменены, а заявки теперь придется рассмотреть повторно, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

В УФАС уточнили, что торги библиотека «Радуга» (Псков, ул. Новоселов, 11) проводила не по 44-ФЗ, как государственные и муниципальные заказчики, а по 223-ФЗ, - этот закон позволяет самостоятельно определить процедуру торгов, критерии отбора, предусмотреть особенности закупочного процесса.

При подведении итогов рассмотрения предложений участников, а их было трое, кроме цены вопроса учитывалось и оценивалось наличие договоров на выполнение аналогичных работ, степень надежности организации, продолжительность деятельности на рынке, наличие трудовых ресурсов, складских помещений, наличие транспортных средств, положительных отзывов – за каждый показатель участнику торгов начислялось определенное количество баллов.

В ходе рассмотрения жалобы заявитель предоставил доказательства того, что комиссия МАУК «Централизованная библиотечная система» с нарушениями оценила одну из компаний, в результате чего победителем закупки стало ООО «Строй - ИК», набравшее максимальное количество баллов, при том что ценовое предложение ООО «Строй М» было на 276 тысяч рублей меньше. Начальная цена предмета закупки составляла 6 272 850 рублей.

«Следует отметить, что заказчик должен устанавливать дополнительные критерии оценки участников для отбора победителя не произвольно, типа "у кого шнурки красные…", а именно те критерии отбора компании, которые могут повлиять на качество исполнения контракта, в том числе и требования к наличию опыта, материальных мощностей, наличию профессиональной техники и оборудования. Это первое условие. Второе условие: если уж установили "правила игры", то и соблюдайте их сами неукоснительно», - прокомментировала глава регионального УФАС Ольга Милонаец.

Одним из критериев у заказчика было требование о наличии транспорта. Никаких дополнительных требований – легковой, грузовой, грузоподъемность, к документам, техническим паспортам и так далее - установлено не было, подчеркнули в ведомстве. Именно по данному критерию выставлялись высокие дополнительные баллы. При этом, обращают внимание антимонопольщики, предмет контракта - ремонт помещений.

Рассмотрев представленные материалы, комиссия УФАС установила, что в качестве подтверждения спорного критерия ООО «Строй - ИТ» представило «договор аренды автокрана», а также «договор на оказание транспортных услуг».

ООО «Строй М» предоставило материалы на наличие одного автомобиля. Антимонопольщики пришли к выводу, что у закупочной комиссии отсутствовали правовые основания для признания «договора об оказании транспортных услуг» подтверждением соответствия критерию оценки, поскольку не может расцениваться как подтверждение наличия транспортного средства у участника закупки. Следовательно, обе компании подтвердили наличие только по 1 транспортному средству. А поскольку заявитель предложил наименьшую цену контракта, то победитель был определен неправильно.

«У меня, конечно, большие сомнения по поводу установления качественного критерия - наличие транспортной единицы, причем не важно легковой, грузовой транспорт. Считаю, что при отборе поставщика на ремонт помещений, критерии должны быть иные», - подчеркнула Ольга Милонаец.