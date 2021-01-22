Общество

В чистом поле

Неожиданный эффект вызвали новости о строительстве под Псковом исторического парка. Организатор реконструкторского фестиваля начал возводить деревянную крепость. И получил обвинения в самострое и беспределе.

Идеальная опора

Что произошло? 19 января проектный офис «Команда 2018» опубликовал информацию о начале строительстве в Выбутах исторического парка «Былины древнего Пскова». Его основой станет деревянная крепость. Пока что она представляет из себя шесть срубов в чистом поле. В том самом, где каждое лето проходит фестиваль «Хельга». Парком занимается основатель фестиваля, неугомонный и фонтанирующий идеями Василий Мизгирёв.

Ему же принадлежит участок. Реконструктор рассказал, что часто на поле начали наведываться непрошеные гости.

«Стали оставлять бутылки и всякое непотребство, приходил местный житель с металлоискателем», - так владелец поля понял, что пора строить вокруг ограждение.

По периметру появились столбики, насыпи из земли и камней. А потом Василий решил, что сваи станут идеальной опорой для крепости. Вместе с мастерами, работавшими недавно на деревянных конструкциях в Псковском кремле, он заложил основу шести башен. Наметил, как пойдут стены. Когда публикация о стройке разошлась по СМИ, грянул гром.

Вырыл себе яму

Авторитетная ревнительница псковской старины, заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева считает, что реализация проекта - это «полный беспредел и беззаконие». Она напоминает, что в 2014 году после очередного скандала со стройкой в Выбутах был установлен правовой режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Погост Выбуты и его окрестности - места, связанные с именем Святой Равноапостольной княгини Ольги».

Василий Мизгирёв о документе знает. Более того, он был в числе тех, кто горячо ратовал за его принятие. Дело в том, что поле не всегда было в его собственности. На протяжении ряда лет территорию приходилось под проведение фестиваля арендовать. А потом прежние владельцы и вовсе задумали страшное для увлеченного реконструктора: поле нарезать и продать под дачи. Когда появился запрет на застройку территории, планы эти растаяли, как утренняя роса на траве. Пришлось поле целиком продавать Василию, другую выгоду из него извлечь стало непросто. Но и крепость теперь, получается, строить нельзя?

«Сам себе вырыл яму», - сокрушается Василий Мизгирёв.

«Пусть строит в другом месте»

Первая «Хельга» на родине княгини Ольги состоялась в 2010 году, все это время ее создатель вынашивал идею возведения деревянной крепости. Но официальной поддержки не находил.

«Уже 100500 раз было отказано в строительстве крепости в Выбутах, и вот опять, уже откровенно наглый самострой, - возмущается старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная. - Идея сделать крепость и парк развлечений хорошая и интересная, но её реализация в Выбутах невозможна. В другом месте - пусть строит. В любом случае подобные проекты должны еще проходить общественное обсуждение. Кто и когда это обсуждал, кто исторический консультант, где были представлены эскизный проект и рабочая документация?»

В прошлом году в переписке с областным комитетом по охране объектов культурного наследия реконструктор получил прямой запрет.

«Написал обращение, - говорит он, - чтобы дали ответ: является ли эта территория археологической и на каком основании нельзя строить крепость? Формулировки в ответе были «не рекомендуется» и «археологии здесь нет». Как это понимать?»

Осенью он все-таки начал собирать срубы. Теперь их появлением занимается уже новый председатель комитета по ОКН Вадим Нэдик. Псковская Лента Новостей связалась с ним 21 января, он уже находился в Выбутах.

«Мы на любой сигнал из средств массовой информации мгновенно реагируем. Нужно посмотреть, что собой представляют эти строения, - сказал он. - Перед выездом созвонились с владельцем участка, он не возражал. Пока могу сказать, что конструкции целиком выполнены из дерева. О законности их возведения будет принято решение по результатам проверки, которую мы сейчас проводим».

Василий Мизгирёв подчеркивает: конструкция строится на сваях, масштабные земляные работы не проводились. И это может спасти проект.

Правовой режим использования территории запрещает тут капитальное строительство. Но! Крепость может оказаться обыкновенным забором, какими являются все крепости на свете. Срубы в таком случае превратятся в технические помещения. Сарай можно на своем участке поставить? Все это лишь предположения о развитии событий, их исход зависит от того, какую точку зрения примет комитет Вадима Нэдика.

«Территорию буду охранять я»

Сейчас срубы подняты на высоту двух метров. На следующем этапе между ними появятся бревенчатые стены такой же высоты. Когда контур территории окажется закрыт, башни поднимутся до высоты в шесть метров. С их окончательным внешним видом Василий Мизгирёв еще не определился.

«Я задавался вопросом, как должна выглядеть историческая деревянная крепость, - говорит он. - Даже археологи ответить не могут, они находят нижние венцы, а как сверху это выглядело, никто не знает. Мне говорили, что в Выбутах никогда не было крепости, но это вопрос спорный».

Ничего не ясно и с конкретным наполнением парка. Пока это мысли об абстрактных «интерактивных площадках». Василий Мизгирёв не исключает, что строительство растянется на три-пять лет, так как строит на свои. Есть у него два выигранных гранта. Но они к крепости отношения не имеют. Оба - президентский и областной - выделены на «Хельгу». За президентский организатор фестиваля купил сцену и звуковое оборудование, областной пойдет на организацию фестиваля: подвоз зрителей, туалеты, контейнеры, санитарная обработка территории.

В прошлом году встреча реконструкторов не состоялась, Василий очень надеется на нее этим летом. А пока рассчитывает и дальше собирать бревна «в чашку».

«Я готов отстаивать свое право на постройку крепости, - демонстрирует решительность Мизгирёв. - У нас только в Пскове отдельные товарищи уперлись. Хватит уже Выбуты превращать в свалку мусора, где охраняют букашек-таракашек. Пускай сначала займутся тем, чтобы запретить людям приезжать на карьер, жечь там костры и разводить грязь. Когда появится крепость, территорию буду охранять я».

Юлия Магера