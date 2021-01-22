Общество

Количество авиарейсов Псков - Москва увеличат с февраля до пяти в неделю

Количество авиарейсов Псков – Москва с вылетом из аэропорта им. Княгини Ольги будет увеличено до пяти в неделю с 8 февраля. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Источник: Instagram-страница Михаила Ведерникова

По его словам, дополнительно будет скорректирован график в пользу более удобного: вылет из Пскова теперь будет в 08:00, из Москвы тоже примерно на час раньше.

«Как и обещал, с апреля будет установлено ежедневное сообщение с Москвой», - заключил Михаил Ведерников.