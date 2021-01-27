Общество

Теплое окончание февраля прогнозируют в Псковской области

Теплое окончание февраля прогнозируется в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Фото: Вадим Боченков

«По предварительным прогнозам, погода в феврале будет разной, - рассказала она. - Мы ожидаем в начале и середине месяца небольшие морозы. Если говорить о третьей декаде февраля, к этому времени, вероятнее всего, опять подойдет волна тепла, и температуры будут смешанными и положительными».

Осадки в феврале возможны как в виде снега, так и в виде мокрого снега и снега с дождем. «Ветер будет преимущественно южных направлений с переходом к западному в отдельные периоды», - отметила Тала Нещадимова.

«Весна не придет, потому что в марте у нас еще может быть зима. Февраль обычно ветреный, в этот раз он может быть сырым и может быть морозным. Сильные февральские морозы пока не прогнозируются», - добавила она.