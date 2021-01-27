Общество

Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет

Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 миллионов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на публикацию Росстата о предварительной оценке численности населения страны на начало года.

Население России на 1 января 2021 года составляло 146 млн 238 тысяч 185 человек, годом ранее - 146 млн 748 тыс. 643 человека, на 1 января 2019 года - 146 млн 780,7 тыс. человек, на 1 января 2018 года - 146 млн 880,4 тыс. человек, на 1 января 2017 года - 146 млн 804,4 тыс. человек.

Таким образом, из данных Росстата следует, что население в РФ за 2020 год сократилось на 510,5 тысяч человек. Последний раз столь существенное сокращение было зафиксировано в 2005 году, когда население снизилось со 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 года.

В 2019 и 2018 годах население сокращалось примерно на 100 тысяч человек. До 2018 года последний раз население в РФ уменьшалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло, достигнув максимума в 146,9 млн человек в начале 2019 года.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек (до этого 146,3 млн человек было в стране последний раз в 2001 году, а минимум был достигнут в начале 2009 года - 142,7 млн человек).