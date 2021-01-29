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Общество

Избран председатель Общественного совета при избиркоме Псковской области

29.01.2021 18:14|ПсковКомментариев: 1

Состоялось первое заседание Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, состав совета утвержден 22 января на заседании комиссии. В него вошли представители различных сфер деятельности - электоральные юристы, сотрудники учреждений образования, представители средств массовой информации, Общественной палаты региона, ветеран избирательной системы Псковской области.

Открывая заседание, председатель облизбиркома Игорь Сопов изложил основные задачи, стоящие перед Общественным советом, и, в частности, обратил внимание на необходимость обеспечения прозрачности и открытости деятельности Избирательной комиссии, в том числе осуществление общественного контроля в формах и порядке, предусмотренных избирательным законодательством.

От членов Общественного совета ожидаются разработки предложений по совершенствованию регионального избирательного законодательства, информирование граждан и организаций в Псковской области о целях, задачах и итогах работы Избирательной комиссии Псковской области, а также деятельность в других направлениях.

Председателем Совета единогласно избран директор ООО «Гражданская пресса» Максим Костиков, секретарем – аналитик ГБУ «Центр информационных систем Псковской области» Юлия Антонова.

«Работа Общественного совета сможет поменять ту атмосферу, которая возникает в каждом электоральном цикле вокруг избирательных процессов. Часто мы сталкиваемся с тем, что работа избирательных комиссий и ее представителей подвергается общественной критике. Задача совета – изменить тональность, показать реальную работу и ее общественную направленность» - отметил Максим Костиков.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #общество #гражданская пресса
Источник: Псковская Лента Новостей
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