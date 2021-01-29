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Общество

Обучающие семинары для малообеспеченных семей с детьми прошли в Палкинском районе

30.01.2021 13:46|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники и волонтеры Псковского областного отделения Российского детского фонда выехали в Палкинский район, где провели психологические семинары и выдали вещевую помощь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Мероприятия прошли параллельно в двух деревнях: Качаново и Родовое. Психологи Елена Гончар и Регина Домашкина общались с приглашенными родителями на тему взаимодействия с подростками. Обсуждались актуальные вопросы: как наладить контакт с ребенком в этом возрасте, как научиться его понимать и принимать таким, какой он есть, как сохранить доверительные отношения в семье. «Родители активно включались в беседу с психологами, задавали вопросы, высказывали свое мнение», - отметили в пресс-службе.

После семинара родителей пригласили выбрать вещи для своих детей. Также у родителей была возможность выбрать новую резиновую обувь, переданную руководителем региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Юрием Сорокиным. Всем детям передали сладкие подарки.

Подобные поездки удается организовывать благодаря проекту «Щедрый склад», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект продлится до марта 2021 года.

Детский фонд благодарит волонтеров, которые помогли с раскладкой и выдачей вещевой помощи, и людей, регулярно передающих детские и подростковые вещи для нуждающихся детей Псковской области. «Отдельное спасибо автоволонтнрам, которые помогли с доставкой груза помощи в район. Большое спасибо!» - добавили в фонде.

Теги: #Палкинский район #Детский фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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