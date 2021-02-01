Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят вчерашнюю несанкционированную акцию несистемной оппозиции, недавнее заявление губернатора Михаила Ведерникова о готовности возглавить список единороссов на выборах в Псковское областное Собрание, а также поговорят о слиянии партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Отдельное внимание будет уделено обсуждению ситуации с авиасообщением Пскова и на рынке недвижимости.

Высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам по телефону 56-73-72.