Общество

Новгородские специалисты проверят псковские семена на посевные качества

Новгородские специалисты проверят псковские семена на посевные качества. С начала 2021 года филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области» уже получил 19 партий семян обыкновенной сосны и европейской ели из Новгородской и Псковской областей. Из них 3 партии – свежезаготовленные семена, 16 партий хранящихся семян.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Новгородской области», специалисты филиала проведут лабораторную проверку партий семян на посевные качества, ее результаты будут использованы для работ по лесовосстановлению. По итогам проверки будут выданы документы о качестве посевного материала установленной формы в соответствии с действующим законодательством.

«Лесные культуры, как правило, создаются для получения древесины наиболее значимого и перспективного вида сырья, потребление которого постоянно растет, – пояснил директор ЦЗЛ Новгородской области Роман Глебов. – Ошибки, допущенные при выращивании сеянцев лесных растений, могут проявиться не сразу и исправить их в будущем будет весьма проблематично. Именно поэтому так важен предварительный анализ посевного сырья».

Ранее, в ноябре 2020 года, специалисты филиала провели предварительный анализ шишек, поступивших из Новгородской и Псковской областей, в ходе которого были определены процент выхода семян, их посевные качества, в частности: всхожесть, энергия прорастания, зараженность болезнями и вредителями. На основании полученных результатов семена обыкновенной сосны были отнесены к 1 классу. Также был рекомендован сбор лесосеменного сырья на участках, с которых поступили шишки.

Согласно статье 17 федерального закона «О семеноводстве» от 17 декабря 1997 года №149, запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном правительством РФ.