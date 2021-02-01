Общество

«Ростелеком» организовал гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети

В конце января 2021 года «Ростелеком» завершил проект по созданию виртуальной частной сети (VPN) и организации зон беспроводного интернета для компании «Псковнефтепродукт», входящей в состав АО «Сургутнефтегаз» и имеющей наиболее развитую сеть АЗС в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Чтобы объединить локальные сети 60 автозаправочных станций в общее виртуальное пространство, специалисты «Ростелекома» проложили более 65 км волоконно-оптического кабеля. Защищенный VPN-канал обеспечит клиенту целостность и безопасность передаваемых данных и бесперебойную работу информационных систем. Также в клиентских зонах 10 автозаправочных станций связисты установили точки беспроводного доступа в Сеть и подключили услугу гостевого Wi-Fi.

«Мы завершили работы по созданию эффективной, надежной и легкоуправляемой цифровой инфраструктуры, которая гарантирует заказчику информационную безопасность и защиту от внешних негативных факторов. Для Псковской области это достаточно масштабный проект, ведь автозаправочные станции “Псковнефтепродукта” расположены во всех 24 районах региона», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Организация VPN была важна для нас как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения удобства работы. На самых крупных точках сети мы также подключили беспроводной интернет для посетителей. В Псковской области достаточно высокая конкуренция среди автозаправочных станций. Для тех, кто приезжает заправить свой автомобиль, имеет значение не только качественное топливо, но и комфорт при посещении АЗС. Несомненно, Wi-Fi для гостей здесь добавляет плюсов», - сообщил генеральный директор ООО «Псковнефтепродукт» Юрий Малешин.

Узнать больше о предложениях «Ростелекома» для бизнес-клиентов и оставить заявку на подключение можно на сайте компании и по круглосуточному номеру 8 800 200 3000.

ООО «Псковнефтепродукт» – одно из самых стабильных сбытовых предприятий региона. На сегодняшний день ни одна из компаний, работающих на рынке нефтепродуктов Псковской области, не имеет такой разветвлённой, хорошо отлаженной, и в то же время гибкой системы торговли нефтепродуктами, которая сложилась за годы существования ООО «Псковнефтепродукт»: 2 нефтебазы и 63 действующих АЗС во всех районах Псковской области.

Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение Компании «Ростелеком», которое действует на территории Новгородской и Псковской областей. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). В Новгородской и Псковской областях монтированная емкость местной телефонной сети составляет 344 тыс. номеров, оборудования широкополосного доступа – более 360 тыс. ШПД портов. Уровень цифровизации местной телефонной сети 100%. В регионах действует более 10,5 тыс. таксофонов универсального обслуживания. Филиал в Новгородской и Псковской областях Компании обслуживает более 160 тыс. абонентов телефонии, свыше 130 тыс. пользователей Интернет и более 37 тысяч пользователей услуги «Интерактивное телевидение».

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль - 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».