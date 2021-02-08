Общество

Почти 6 тысяч псковских школьников сдадут итоговое собеседование по русскому языку

5980 девятиклассников Псковской области сдадут итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.

Третий год итоговое собеседование проводится для учеников девятых классов как обязательное. Его успешная сдача является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Собеседование будет проходить в очном формате, а также в дистанционном – для тех классов, которые находятся на карантине.

«Если по каким-то причинам ребенок не сможет пройти собеседование, у него будет возможность это сделать в резервный день – 10 марта», - говорится в сообщении.