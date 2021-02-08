Общество

Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса

Опасный синдром может развиться после перенесенной коронавирусной инфекции. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Отвечая на вопросы, главный врач отметила, что COVID-19 может спровоцировать некоторые заболевания в случае предрасположенности к ним. Медицинское сообщество сейчас проводит активное наблюдение и анализ происходящего.

«Этот постковидный синдром требует детального изучения, - сказала Анастасия Повторейко. - Предсказать, что именно, у кого и когда возникнет, нельзя».

Если у пациента, перенесшего заболевание коронавирусом, развились нетипичные симптомы, это нельзя пропускать и оставлять без внимания, следует незамедлительно обратиться к специалистам. В некоторых случаях у выздоровевших от коронавируса может развиться риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение первых трех месяцев.

По словам главного врача инфекционной больницы, постковидный синдром может быть очень опасным. Уже вылечившиеся пациенты могут скончаться от последствий коронавируса через несколько месяцев после перенесенной инфекции.