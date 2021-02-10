Общество

Полицейские обеспечили безопасность малолетнего ребенка в Пскове

Полицейские обеспечили безопасность малолетнего ребенка в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 февраля сотрудники полиции УМВД России по городу Пскову в ходе проведения оперативных мероприятий задержали местную жительницу 1982 года рождения, подозреваемую в незаконном сбыте наркотиков. В ходе досмотра при ней обнаружили наркотическое вещество массой 0,22 грамма.

По версии следствия, подозреваемая размещала наркотики в так называемых «тайниках-закладках». Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило в отношении женщины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ.

В ходе обыска по месту жительства задержанной следователи обнаружили ее двухлетнего сына. С ним в квартире находился сожитель матери подозреваемой. Кроме того, в жилище были зафиксировали антисанитарные условия.

В целях обеспечения безопасности малолетнего ребенка полицейские приняли решение о его помещении в медицинское учреждение.

«В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Матери ребенка разъяснен порядок обращения в органы опеки для решения вопроса о возвращении его законным представителям», - добавили в ведомстве.