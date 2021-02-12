Общество

Факты коррупции выявили в областном комитете по управлению госимуществом

ФСБ и МВД при участии администрации Псковской области выявили факты коррупции в комитете по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Правоохранительные органы проводят разбирательство в отношении действующего сотрудника КУГИ, юриста Александра Секушина. Возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует и бывший сотрудник КУГИ В. Иванов.

«Возбуждение уголовного дела – это результат системной совместной работы администрации Псковской области и правоохранительных органов, направленный на борьбу с коррупцией и незаконным использованием служебного положения», - говорится в сообщении.