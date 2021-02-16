Общество

Лучших изобретателей выберут в Псковской области

Конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021» стартует в регионе. К нему может присоединиться любой житель региона старше 14 лет. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в НКО «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области».

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные проекты. Победа в конкурсе присуждается за следующие достижения:

а) создание изобретений, обладающих наибольшим потенциалом в гражданском секторе экономики, открывающих новые направления в технике и технологиях;

б) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в гражданском секторе экономики, производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;

в) высокоэффективные научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности гражданского сектора экономики;

г) создание полезных моделей, обладающих наибольшим потенциалом в гражданском секторе экономики и быту.

Выдвигаемая на конкурс работа принимается к рассмотрению при наличии заявки, презентации и иных материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты на практике.

Конкурс проводится с 15 февраля по 10 сентября. Заявки принимаются до 31 июля по электронной почте: orgkomitet-60@yandex.ru или представляются в заранее установленное время в офис РСПП ПО по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 29 в форме электронных документов на электронном носителе.

Подробнее с материалами, которые необходимо направить на конкурс, можно ознакомиться на сайте РСПП.