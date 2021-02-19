Общество

Водопровод, КНС и укрепление берега запроектируют в ансамбле Снетогорского монастыря

ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» проводит запрос предложений на разработку проектной документации для сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Снетогорского монастыря», XIV-XVI вв. (г. Псков, ул. Снятная гора, д.1). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, предполагается благоустройство и приспособление для современного использования.

Начальная (максимальная) цена договора – 17 млн 019 тыс. 097,76 рублей.

Подрядчику предстоит провести инженерно-геофизические изыскания, инженерно-геологические изыскания. Предусматриваются предварительные работы по археологическим исследованиям на площади до 2 га. Будут обследованы фундаменты зданий с помощью шурфов.

Предусмотрена разработка проектной документации по благоустройству территории объекта культурного наследия.

В разделе сметы «приспособление под современное использование» указывается городской водопровод, сооружаемый открытым способом (протяженность от 100 до 1000 м).

канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом диаметром до 300 мм, кабельные линии напряжением менее 35 кВ, наружное освещение, сооружения доочистки городских сточных вод на фильтрах, канализационная насосная станция.

Планируются противодеформационные мероприятия и противообвальные сооружения. I категория сложности проектирования. Решения по укреплению склонов. Протяженность стены с башней - 420м .