Общество

В Псковской области более 100 человек за сутки получили травмы на скользких улицах

Из-за ледяного дождя, прошедшего по Псковской области, многие жители региона получили травмы на скользких дорогах и улицах. Всего за последние сутки в больницы и поликлиники региона обратились 102 человека с различными травмами и переломами, полученными из-за падения, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

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Областной комитет по здравоохранению просит псковичей быть внимательными и осторожными. При получении травмы следует обращаться в приемный покой Псковской областной больницы по телефону 8(8112) 29-57-63.