Общество

О чем говорят мужчины-педагоги

К этому факту можно относиться по-разному, но сути его изменить уже невозможно: дата 23 февраля превратилась в День всех мужчин. В каждом коллективе поздравляют представителей физически сильной половины человечества. Из управления образования Пскова в минувший праздник теплые слова прозвучали в адрес мужчин-педагогов, в особенности руководителей школ и учреждений дополнительного образования. Когда здравницы стихли, мы поговорили с директорами о том, как они видят место мужчин в системе образования, какими качествами должен обладать учитель и почему мужчина у доски становится вымирающим видом.

Фото Вадима Боченкова.

«Работа мужиком»

«Почему руководители бьются, чтобы в организации было побольше мужчин? На мужчину можно положиться, - уверен директор Центра «Юность» Александр Камезин. - Считаю, что мужчины лучше слушаются, более спокойные, стрессоустойчивые, терпеливые, меньше отвлекаются на ненужное - по себе сужу. Думаю, мужчинам полегче работать в образовании».

У его коллеги Александра Дедова, директора школы №3, по поводу мужского терпения другое мнение.

«Мужчинам часто не хватает терпения и настойчивости, - делится он своими наблюдениями. - Наша профессия морально трудна, в этой роли необходимы требовательность и самоотдача. Не всегда можно быстро увидеть плоды своего труда. Необходимо быть современным, представлять, чем интересуется новое поколение, учиться и успевать за нынешним миром. Женщины, как правило, в этом отношении более открыты, а мужчины моего возраста меньше современными тенденциями интересуются».

Про успехи учеников в качестве мощного стимула продолжать педагогическую деятельность говорит Иван Шагин, несколько недель назад он начал исполнять обязанности директора школы №47. Руководитель поделился своим мнением о том, что значит быть мужчиной в, преимущественно, женском коллективе:

«Нужен навык выслушивать, возможно, в какие-то моменты сохранять нейтралитет и спокойствие, быть эмоциональной опорой. Есть еще такой эффект, я его называю «работа мужиком». К тебе первому бегут, если надо гвоздь забить или компьютер отремонтировать».

Он считает, что мужчин от школы отталкивает вовсе не материальная составляющая: «Везде люди пытаются заработать. Я учителем на несколько ставок работал и получалось нормально». А что тогда?

«Неготовность к профессии, - говорит Иван Шагин. - Сначала заканчивают педагогические вузы, а потом сталкиваются с суровой реальностью. Если учитель становится классным руководителем, подключается дополнительный бумажный оборот. Плюс надо «вытирать носы», «нянчиться», такое отворачивает некоторых».

Также он считает, что из-за низкого числа педагогов-мужчин детям из неполных семей не хватает «мужского внимания и маскулинности в здоровом смысле этого слова», «положительного мужского примера».

Задача мужчины

Параллель между семьей и школой проводит и его коллега Сергей Макаров, директор Центра «Наставник». Он подчеркивает неразрывность процессов обучения и воспитания и выражает уверенность, что в вопросах семейного воспитания «большинство родителей станут утверждать, что семья должна быть полной». Педагог задается вопросом, что будет, если из школьного воспитания исключить мужчин-педагогов: «Не перестанут ли наши мальчишки в последующем быть мужчинами, в хорошем смысле?».

«Юношам стоит подумать о реализации своих талантов на педагогическом поприще, в первую очередь, потому, что это - самая правильная инвестиция в будущее. А в условиях принижения роли и снижения престижа педагога, напрашивается вывод о том, что мы, мужчины, проигрываем будущее своей Родины. А главная задача мужчины – защита Отечества», - Сергей Макаров связывает миссию профессии с высокими материями.

«Всегда в мужчинах ценилось умение защищать свою Родину. Если юноша не прошел армейскую службу, он не стал мужчиной в полном понимании этого слова, - похожие воззрения у директора Центра «Патриот» Анатолия Мультаха. - Наша задача заключается в том, чтобы дети осознали, что защитник Родины — это четкое и практическое понятие. Мы их не заставляем быть защитниками, а стараемся, чтобы это пришло к ним самостоятельно в процессе занятий и участия в массовых мероприятиях».

Женщин в коллективе Анатолия Мульта, как в любом другом педагогическом — больше. Он говорит, что «мужчин и женщин на работе нет, есть работники, и они должны работать», любой педагог должен исполнять свои обязанности на 100%, а при возможности — на 110%.

Жизнь и «хотелки»

Директор школы №12 Виктор Аксенов вспоминает, что когда в 1986 году возглавил учреждение, мужчин среди педагогов-руководителей было поровну с женщинами. А сегодня, если к директорам школ прибавить директоров учреждений дополнительного образования, не наберется и десяток.

«Я в советское время учился и начинал работать, так что считаю, что учитель должен быть примером, - рассказывает Виктор Аксенов о сделанном некогда выборе профессии. - Работа педагога построена на личном контакте. Идешь на урок и знаешь, что отвечаешь за качество материала, за речь, за грамотные ответы на вопросы. Учитель в неком хорошем напряжении всегда находится, зная, что ученик смотрит со стороны. Без ответственности любому педагогу, неважно, мужчина это или женщина, трудно рассчитывать на результат, а от него зависит будущее детей».

«Хотелось бы, чтобы мужчин в нашей профессии было больше, - говорит и.о. директора школы-интерната Виктор Овсяков, подхвативший недавно знамя вслед за мамой, не сумевшей победить коронавирус. - Нашим детям требуется твердая рука, в нашей школе они не из самых благополучных семей. Педагог должен обладать умением привлечь внимание детей, удержать его, полностью сфокусировать на себе. Если нет интереса, сами понимаете, не будет ничего другого. Не менее важны честность, открытость, справедливость — дети должны понимать, что к учителю всегда можно обратиться за помощью, и обращение будет адекватно расценено, решение будет принято справедливое. Не должно быть у педагога любимчиков, двойных стандартов».

Два года назад в школе №3 проводили опрос среди родителей. Спрашивали, чего они ждут от воспитательного процесса в школе. Директора учреждения Александра Дедова результаты удивили. Оказывается, родителям важно, чтобы детям прививали традиционные семейные ценности — и делать это должны именно педагоги. Какой бы смысл родители не вкладывали в эти слова, без профессионального союза учителя и учительницы такой результат вряд ли возможен. Пока что в псковских школах на девять «девчат» примерно один «парень». Мужчины, решившие сегодня связать свою жизнь с системой образования, видятся в этом свете настоящими героями. Расхождение желаемого и действительного - это повод задуматься над тем, какие в целом итоги работы педагогов мы как общество хотим видеть и почему многое делаем в противоположном ключе, начиная от оплаты труда и заканчивая отношением к учителям. А гендерный вопрос тут далеко не на первом месте. С прошедшим.

Валентина Семенова