Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Где заказать дом мечты?
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Подарки, которые не забываются
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 25.02.2021 22:150 75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 26.02.2021 12:270 Дождь, мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 26 февраля 26.02.2021 12:150 Псковичи принимают участие в вокальном конкурсе «Журавли Победы» 26.02.2021 12:030 Дорогостоящий анализатор критических состояний появится в псковской больнице 26.02.2021 12:000 Спрятанные за минералкой груши пытались незаконно ввезти в Псковскую область 26.02.2021 11:220 У неба на краю: псковский храм с видом на Эстонию
 
 
 
Самое популярное 24.02.2021 12:2220 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 24.02.2021 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 25.02.2021 07:377 В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области 24.02.2021 10:013 Завершились поиски четверых пропавших на Чудском озере 23.02.2021 09:550 На Псковскую область надвигается метель
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

О чем говорят мужчины-педагоги

26.02.2021 10:21|ПсковКомментариев: 0

К этому факту можно относиться по-разному, но сути его изменить уже невозможно: дата 23 февраля превратилась в День всех мужчин. В каждом коллективе поздравляют представителей физически сильной половины человечества. Из управления образования Пскова в минувший праздник теплые слова прозвучали в адрес мужчин-педагогов, в особенности руководителей школ и учреждений дополнительного образования. Когда здравницы стихли, мы поговорили с директорами о том, как они видят место мужчин в системе образования, какими качествами должен обладать учитель и почему мужчина у доски становится вымирающим видом.

 

Фото Вадима Боченкова.

«Работа мужиком»

«Почему руководители бьются, чтобы в организации было побольше мужчин? На мужчину можно положиться, - уверен директор Центра «Юность» Александр Камезин. - Считаю, что мужчины лучше слушаются, более спокойные, стрессоустойчивые, терпеливые, меньше отвлекаются на ненужное - по себе сужу. Думаю, мужчинам полегче работать в образовании».

У его коллеги Александра Дедова, директора школы №3, по поводу мужского терпения другое мнение.

«Мужчинам часто не хватает терпения и настойчивости, - делится он своими наблюдениями. - Наша профессия морально трудна, в этой роли необходимы требовательность и самоотдача. Не всегда можно быстро увидеть плоды своего труда. Необходимо быть современным, представлять, чем интересуется новое поколение, учиться и успевать за нынешним миром. Женщины, как правило, в этом отношении более открыты, а мужчины моего возраста меньше современными тенденциями интересуются».

Про успехи учеников в качестве мощного стимула продолжать педагогическую деятельность говорит Иван Шагин, несколько недель назад он начал исполнять обязанности директора школы №47. Руководитель поделился своим мнением о том, что значит быть мужчиной в, преимущественно, женском коллективе:

«Нужен навык выслушивать, возможно, в какие-то моменты сохранять нейтралитет и спокойствие, быть эмоциональной опорой. Есть еще такой эффект, я его называю «работа мужиком». К тебе первому бегут, если надо гвоздь забить или компьютер отремонтировать».

Он считает, что мужчин от школы отталкивает вовсе не материальная составляющая: «Везде люди пытаются заработать. Я учителем на несколько ставок работал и получалось нормально». А что тогда?

«Неготовность к профессии, - говорит Иван Шагин. - Сначала заканчивают педагогические вузы, а потом сталкиваются с суровой реальностью. Если учитель становится классным руководителем, подключается дополнительный бумажный оборот. Плюс надо «вытирать носы», «нянчиться», такое отворачивает некоторых».

Также он считает, что из-за низкого числа педагогов-мужчин детям из неполных семей не хватает «мужского внимания и маскулинности в здоровом смысле этого слова», «положительного мужского примера».

Задача мужчины

Параллель между семьей и школой проводит и его коллега Сергей Макаров, директор Центра «Наставник». Он подчеркивает неразрывность процессов обучения и воспитания и выражает уверенность, что в вопросах семейного воспитания «большинство родителей станут утверждать, что семья должна быть полной». Педагог задается вопросом, что будет, если из школьного воспитания исключить мужчин-педагогов: «Не перестанут ли наши мальчишки в последующем быть мужчинами, в хорошем смысле?».

«Юношам стоит подумать о реализации своих талантов на педагогическом поприще, в первую очередь, потому, что это - самая правильная инвестиция в будущее. А в условиях принижения роли и снижения престижа педагога, напрашивается вывод о том, что мы, мужчины, проигрываем будущее своей Родины. А главная задача мужчины – защита Отечества», - Сергей Макаров связывает миссию профессии с высокими материями.

«Всегда в мужчинах ценилось умение защищать свою Родину. Если юноша не прошел армейскую службу, он не стал мужчиной в полном понимании этого слова, - похожие воззрения у директора Центра «Патриот» Анатолия Мультаха. - Наша задача заключается в том, чтобы дети осознали, что защитник Родины — это четкое и практическое понятие. Мы их не заставляем быть защитниками, а стараемся, чтобы это пришло к ним самостоятельно в процессе занятий и участия в массовых мероприятиях».

Женщин в коллективе Анатолия Мульта, как в любом другом педагогическом — больше. Он говорит, что «мужчин и женщин на работе нет, есть работники, и они должны работать», любой педагог должен исполнять свои обязанности на 100%, а при возможности — на 110%.

Жизнь и «хотелки»

Директор школы №12 Виктор Аксенов вспоминает, что когда в 1986 году возглавил учреждение, мужчин среди педагогов-руководителей было поровну с женщинами. А сегодня, если к директорам школ прибавить директоров учреждений дополнительного образования, не наберется и десяток.

«Я в советское время учился и начинал работать, так что считаю, что учитель должен быть примером, - рассказывает Виктор Аксенов о сделанном некогда выборе профессии. - Работа педагога построена на личном контакте. Идешь на урок и знаешь, что отвечаешь за качество материала, за речь, за грамотные ответы на вопросы. Учитель в неком хорошем напряжении всегда находится, зная, что ученик смотрит со стороны. Без ответственности любому педагогу, неважно, мужчина это или женщина, трудно рассчитывать на результат, а от него зависит будущее детей».

«Хотелось бы, чтобы мужчин в нашей профессии было больше, - говорит и.о. директора школы-интерната Виктор Овсяков, подхвативший недавно знамя вслед за мамой, не сумевшей победить коронавирус. - Нашим детям требуется твердая рука, в нашей школе они не из самых благополучных семей. Педагог должен обладать умением привлечь внимание детей, удержать его, полностью сфокусировать на себе. Если нет интереса, сами понимаете, не будет ничего другого. Не менее важны честность, открытость, справедливость — дети должны понимать, что к учителю всегда можно обратиться за помощью, и обращение будет адекватно расценено, решение будет принято справедливое. Не должно быть у педагога любимчиков, двойных стандартов».

Два года назад в школе №3 проводили опрос среди родителей. Спрашивали, чего они ждут от воспитательного процесса в школе. Директора учреждения Александра Дедова результаты удивили. Оказывается, родителям важно, чтобы детям прививали традиционные семейные ценности — и делать это должны именно педагоги. Какой бы смысл родители не вкладывали в эти слова, без профессионального союза учителя и учительницы такой результат вряд ли возможен. Пока что в псковских школах на девять «девчат» примерно один «парень». Мужчины, решившие сегодня связать свою жизнь с системой образования, видятся в этом свете настоящими героями. Расхождение желаемого и действительного - это повод задуматься над тем, какие в целом итоги работы педагогов мы как общество хотим видеть и почему многое делаем в противоположном ключе, начиная от оплаты труда и заканчивая отношением к учителям. А гендерный вопрос тут далеко не на первом месте. С прошедшим.

Валентина Семенова

Теги: #школа #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников - до 80 и 100 кг?
В опросе приняло участие 226 человек
26.02.2021, 12:270 Дождь, мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 26 февраля 26.02.2021, 12:150 Псковичи принимают участие в вокальном конкурсе «Журавли Победы» 26.02.2021, 12:030 Дорогостоящий анализатор критических состояний появится в псковской больнице 26.02.2021, 12:000 Спрятанные за минералкой груши пытались незаконно ввезти в Псковскую область
26.02.2021, 11:420 «Дом Советов»: Александр Котов об эффективности парламентских часов и итогах 55-й сессии 26.02.2021, 11:360 Сбер поможет агропредприятиям цифровизировать производство 26.02.2021, 11:330 Ранее судимый острович ограбил студента на улице 26.02.2021, 11:220 У неба на краю: псковский храм с видом на Эстонию
26.02.2021, 11:120 Четыре улицы отремонтируют в Усвятах до 31 мая 26.02.2021, 11:060 Укладчик парашютов Ирина Данилова представит Псков на конкурсе «Краса ВДВ» 26.02.2021, 10:500 «Хайпожоры»: О 23 февраля онлайн и культуре отмены 26.02.2021, 10:370 Великолукский автоволонтер рассказал о помощи врачам. ВИДЕО
26.02.2021, 10:210 О чем говорят мужчины-педагоги 26.02.2021, 10:210 Уголовная ответственность грозит псковичу за нетрезвое вождение автомобиля 26.02.2021, 10:110 Теплосети меняют в псковском военном городке 26.02.2021, 10:080 Три причины начать ремонт весной: скидки от «Стройбазы на Алмазной»
26.02.2021, 10:020 Пскович украл спиртные напитки из магазина на улице Труда 26.02.2021, 10:004 Незаконно возведенный пирс снесут в Гдовском районе по решению суда 26.02.2021, 09:510 «Расстреляны, а потом сожжены»: архивисты рассказали о зверствах фашистов в Локнянском районе 26.02.2021, 09:450 Великолучанин обманул покупателя при «продаже» игровой консоли
26.02.2021, 09:341 Инвесторов привлекут к работе по выявлению в Псковской области достопримечательных мест 26.02.2021, 09:270 Садовый дом сгорел в новоржевской деревне Выбор 26.02.2021, 09:250 Спектакль любви непобедимой 26.02.2021, 09:202 В Госдуме намерены пресечь злоупотребления среди управляющих компаний
26.02.2021, 09:040 «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами банк ВТБ в Псковской области 26.02.2021, 08:521 Земфира выпустила первый с 2013 года альбом 26.02.2021, 08:445 Псков вошел в пятерку самых аварийных городов России 26.02.2021, 08:360 За год спрос на участки под частные дома вырос в России на 37%
26.02.2021, 08:250 Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году - эксперт 26.02.2021, 08:1310 Стало известно, почему россияне не хотят делать прививку от COVID-19 26.02.2021, 08:000 Чемпион мира передал свои медали в музей спорта Псковского края 26.02.2021, 07:476 Псковичи просят перезахоронить найденные при строительстве магазина останки военнопленных
26.02.2021, 07:320 Март с дефицитом осадков ожидается в Псковской области 26.02.2021, 07:154 В России планируют сдерживать цены на подсолнечное масло до конца лета 26.02.2021, 07:000 Великолукские «управляйки» наказаны за гололед во дворах 25.02.2021, 22:270 Вечер памяти известного архитектора Геннадия Мокеева пройдет в Пскове
25.02.2021, 22:150 75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 25.02.2021, 22:140 Эксперт о псковской экономике: Пандемия пробивала «иммунную» систему там, где она слаба 25.02.2021, 22:060 В Пыталово пришлось аварийно отключить водоснабжение из-за протечек 25.02.2021, 21:432 Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса
25.02.2021, 21:290 Псковские подростки представили спектакль о войне 25.02.2021, 21:150 В ПФР призвали псковичей позаботиться о пенсии заблаговременно 25.02.2021, 21:042 Обычные очки уменьшают риск заражения COVID-19 в два-три раза - ученые 25.02.2021, 20:570 Губернатор подарил псковской школьнице билеты на концерт Егора Крида
25.02.2021, 20:460 В Великих Луках суд наказал дебошира в восьмой раз 25.02.2021, 20:351 Александр Котов об энергоснабжении, ТКО и патентной системе налогообложения 25.02.2021, 20:200 Псковичи присоединятся к конференции об освоении Арктики 25.02.2021, 20:160 Газонаполнительную компрессорную автостанцию строят в Пскове
25.02.2021, 20:0219 Да здравствует секта!? 25.02.2021, 19:490 К установке памятного знака «Знамя Победы» приступили в Себежском районе 25.02.2021, 19:350 Труп женщины нашли в одной из квартир в Порхове 25.02.2021, 19:221 В УГХ Пскова разъяснили ситуацию с ремонтом асфальта на улице Труда
25.02.2021, 19:105 За тех, кто в сапогах! 25.02.2021, 19:080 Драка великолучан закончилась судом 25.02.2021, 18:530 Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях 25.02.2021, 18:460 Из-за COVID-19 более 800 псковских школьников учатся дистанционно
25.02.2021, 18:321 Псковский экотехнождун 25.02.2021, 18:170 К участию в конкурсе «Мои герои большой войны» приглашают псковичей 25.02.2021, 18:000 О виртуальном краеведении рассказали псковичи белорусам 25.02.2021, 17:490 Лучшего сварщика выбрали среди осужденных себежской колонии
25.02.2021, 17:470 Союз музейных котов появился в России 25.02.2021, 17:370 После многочисленных жалоб мост через железную дорогу в Пскове очистили от снега и льда 25.02.2021, 17:252 «Осенью - в жижу, зимой - в каток»: псковичка просит привести в порядок дорогу до школы 25.02.2021, 17:120 Семь лет проведет в колонии великолукский разбойник, лишивший пенсионерку еды
25.02.2021, 17:110 Псковский бизнес сможет использовать 1С в облаках 25.02.2021, 16:540 Псковичи смогут проверить свои знания о войне в игре «1418» 25.02.2021, 16:460 Псковских курсантов эвакуировали из «горящего» здания 25.02.2021, 16:370 Региональные власти собираются реконструировать аэропорт в Великих Луках
25.02.2021, 16:330 Псковский театр открыл продажи билетов на «Свидетельские показания» в апреле 25.02.2021, 16:3020 Реплика Донецкого: Навальный - узник без совести? 25.02.2021, 16:200 Теплая погода сохранится в Псковской области 26 февраля 25.02.2021, 16:052 ПЛН-ТВ: Работа общепита до полуночи — за или против?
25.02.2021, 16:000 Дедовичский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистов 25.02.2021, 15:530 Работу института общественного наблюдения оценил замглавы избиркома Псковской области 25.02.2021, 15:490 Более 700 карантинных зон установили в Псковской и Ленинградской областях 25.02.2021, 15:4410 Олег Брячак объяснил, почему он должен пойти на выборы в Госдуму
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.