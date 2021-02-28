Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска:

Подготовка политических партий к избирательной гонке

Итоги сессии Псковского областного Собрания и ход мусорной реформы в регионе

Уборка Пскова: «таяние» асфальта в 2021 году.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко. Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена