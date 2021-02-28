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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

01.03.2021 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска:

  • Подготовка политических партий к избирательной гонке

  • Итоги сессии Псковского областного Собрания и ход мусорной реформы в регионе

  • Уборка Пскова: «таяние» асфальта в 2021 году.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко. Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена

Теги: #эхо москвы в пскове #Постскриптум
Источник: Псковская Лента Новостей
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