Три очага коронавируса остаются активными в медучреждениях Псковской области

Три из четырех очагов коронавируса в Псковской области относятся к системе здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания с медиками 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
При этом два очага зафиксированы в Великолукской межрайонной больнице. Губернатор подчеркнул, что нужно еще раз досконально проверить исполнение всех действующих регламентов в каждой организации.
Как отметил Михаил Ведерников, нужно предпринять все необходимые меры, «чтобы не сделать шаг назад».