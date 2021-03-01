Общество

Три очага коронавируса остаются активными в медучреждениях Псковской области

Три из четырех очагов коронавируса в Псковской области относятся к системе здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания с медиками 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом два очага зафиксированы в Великолукской межрайонной больнице. Губернатор подчеркнул, что нужно еще раз досконально проверить исполнение всех действующих регламентов в каждой организации.

Как отметил Михаил Ведерников, нужно предпринять все необходимые меры, «чтобы не сделать шаг назад».