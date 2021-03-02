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Общество

«Умные остановки» могут появиться в Псковской области

04.03.2021 10:15|ПсковКомментариев: 0

Перспективы развития инфраструктуры связи и реализацию цифровых проектов в псковском регионе обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Михаил Ведерников и вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В обсуждении участвовало руководство ряда профильных комитетов и управлений региона, филиала компании в Новгородской и Псковской областях.

Стороны рассмотрели ход реализации совместных проектов в сферах цифрового развития, здравоохранения, модернизации системы коммунальной и транспортной инфраструктуры. Так, по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которого в регионе к сетям телекоммуникаций по волоконно-оптическим линиям связи идет подключение более 600 социально значимых объектов. В этом году на эти цели планируется направить 175 млн рублей.

Кроме того, компания участвует в создании и поддержании электронного межведомственного взаимодействия, инфраструктуры электронного правительства. Благодаря этой комплексной платформе появилась возможность предоставлять ряд государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Особое внимание на совещании было уделено работе по созданию единого цифрового контура в здравоохранении области. Это позволило на основе единой информационной системы создавать и хранить электронные медицинские документы, вести расписание приема врачей, внедрить централизованную систему «Лабораторные исследования», создать Центральный архив медицинских изображений и подключить к нему государственные и муниципальные медицинские организации.

Стороны проанализировали и работу по выполнению энергосервисных контрактов. Ранее компания реализовала проект по повышению энергоэффективности уличного освещения Пскова, где были заменены свыше 10,5 тыс. светильников, создана автоматизированная система мониторинга и управления. За прошлый год экономия в денежном выражении составила более 70 млн рублей. Работа по установке современных светильников проведена и в Острове, где смонтировано около 1,4 тыс. светильников.

Александр Логинов обратил внимание на желание компании продолжать модернизацию системы уличного освещения районных центров. Анализ по семи муниципальным образованиям уже провели.

Глава региона отметил, что региональные власти готовы рассмотреть возможность формирования трехлетнего плана развития системы уличного освещения в Псковской области, если компания продемонстрирует взвешенный и ответственный подход к реализации проектов.

«Совместными усилиями с руководством региона мы будем повышать процент проникновения оптических сетей в домохозяйства Псковской области. Реализация намеченных проектов и внедрение новейших технологических решений повысят качество жизни в регионе, упростят ведение бизнеса и поднимут на новый уровень взаимодействие общества и государства. Сегодня компания развивает умные сервисы, позволяющие экономить ресурсы и обеспечивать безопасность, в сфере городского хозяйства и ЖКХ. В дальнейшем мы хотим продолжить работу по цифровизации и других отраслей», - сказал Александр Логинов.

Участники встречи рассмотрели и перспективы дальнейшего сотрудничества. Обсуждались возможности внедрения на территории региона системы весогабаритного контроля, системы «Чистое небо», а также установки объектов «Умная остановка». Особый интерес вызвал проект по автоматизированной системе управления дорожным движением. Это направление по поручению губернатора детально проработают профильные специалисты.

По итогам совещания стороны договорились о продолжении конструктивного взаимодействия, совместной работе по целому ряду направлений.

«С вашей компанией мы интенсивно работаем, реализуем многие проекты, улучшающие качество жизни наших граждан. Мы открыты к сотрудничеству. Но главное, чтобы оно было взаимоуважительным», — заключил глава региона.

Добавим, «Умная остановка» от «Ростелекома» сделана из антивандальных материалов и оснащена системой видеонаблюдения, электронным экраном с расписанием движения транспорта и тревожной кнопкой. Остановка подключается к интернету, через который передаются данные. Видеокамеру можно подключить к системе городского наблюдения, а электронное расписание – к системам перевозчиков.

Благодаря интегрированной видеосистеме возможно визуальное отслеживание пассажиропотока, что позволит куда более точно спрогнозировать маршруты следования транспорта. Кроме того, возможен показ таргетированной рекламы на основе системы распознавания лиц.

Все остановки также оснащаются беспроводным доступом в интернет по технологии Wi-Fi.

Теги: #администрация Псковской области #ростелеком #инфраструктура #умные остановки
Источник: Псковская Лента Новостей
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