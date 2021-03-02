Общество

Ограничение выезда за пределы страны побудило псковича рассчитаться с долгами

Ограничение выезда за пределы страны побудило жителя Пскова выплатить 232 тысячи рублей долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Задолженность накопилась за неоплаченные кредитные и налоговые платежи, а также штрафы по линии ГИБДД. В рамках исполнительного производства в отношении должника судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении гражданина на выезд за пределы России.

Вскоре должник пришел на прием в отделение судебных приставов города Пскова №1 по вопросу отмены этого ограничения. Мужчина пояснил, что снятие ограничения необходимо в связи с трудоустройством в зарубежную компанию, а затем оплатил задолженность и 22 тысячи рублей исполнительского сбора.

Ограничение на выезд из страны в отношении должника сняли.