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Общество

Энергетики Псковской ГРЭС готовятся к весеннему половодью

05.03.2021 08:50|ПсковКомментариев: 0

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» проводят комплекс мероприятий по обеспечению защиты гидротехнических сооружений в период весеннего половодья.

С целью безопасной эксплуатации оборудования и предотвращения случаев нарушения электроснабжения потребителей создана комиссия по проверке готовности филиала к пропуску паводковых вод под руководством заместителя главного инженера энергообъекта Владимира Станкевича.

Специалистами электростанции усилен оперативный контроль за уровнем воды в водохранилище, обеспечена ежесуточная сверка показаний приборов. Сформированы аварийные бригады по ликвидации возможных неблагоприятных ситуаций, подготовлена специальная техника и запас материалов.

Все действия энергетики координируют с органами власти, отделами ГО и ЧС Дедовичского, Порховского, Солецкого районов, ГУ МЧС России по Псковской области. Организовано информирование населения данной территории.

По сообщению Гидрометцентра, пик паводка прогнозируется на середину апреля.

В настоящее время сегментные затворы гидроузла Псковской ГРЭС открыты на 60 мм, что соответствует пропуску 8 м3 воды в секунду.

Теги: #паводок #весна #энергетика #ГРЭС
Источник: Псковская Лента Новостей
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