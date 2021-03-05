Общество

В Псковской области больше ученых среди женщин

По последним данным (за 2019 год), среди псковских исследователей женщины занимают большую часть – 54 %. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, при этом среди кандидатов наук количество женщин преобладает над мужской половиной (20 из 33 человек, или 61%).

Однако, среди докторов наук женщины пока составляют треть (3 из 10 человек, получивших такую степень).

Наибольшее число женщин-исследователей трудятся в области сельскохозяйственных наук (21 человек, или 32% ученых среди отраслей) и технических наук (19 человек, или 29%). В секторе сельскохозяйственных наук женщины-исследователи по численному составу значительно опережают мужскую половину, на их долю приходится 66%.

«Интересно, что в секторе технических наук женщины занимают также значительную долю – 38% исследователей этого направления, или 19 из 50 ученых», - добавили в Псковстате.