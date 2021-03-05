Общество

Хозяйки железной дороги ЛОНГРИД

Говорят, вокзал видел больше искренних поцелуев, чем ЗАГС. Ничего удивительного: железная дорога — точка отсчета многих жизненных путей, недаром для многих поезда не менее романтичны, чем, допустим, самолеты или корабли. Даже профессии здесь звучат как музыка — маняще и волнительно: маневровый диспетчер, сигналист, составитель поездов, машинист автомотрисы…

Конечно, на самом деле работа на железной дороге — это большой каждодневный труд, порой в праздники, порой без выходных. И никаких поблажек — даже для прекрасных дам. Даже 8 марта.