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Общество

Хозяйки железной дороги ЛОНГРИД

06.03.2021 16:05|ПсковКомментариев: 0

Говорят, вокзал видел больше искренних поцелуев, чем ЗАГС. Ничего удивительного: железная дорога — точка отсчета многих жизненных путей, недаром для многих поезда не менее романтичны, чем, допустим, самолеты или корабли. Даже профессии здесь звучат как музыка — маняще и волнительно: маневровый диспетчер, сигналист, составитель поездов, машинист автомотрисы…

Конечно, на самом деле работа на железной дороге — это большой каждодневный труд, порой в праздники, порой без выходных. И никаких поблажек — даже для прекрасных дам. Даже 8 марта.

Хозяйки железной дороги(ЛОНГРИД)
Теги: #лонгрид #8 марта
Источник: Псковская Лента Новостей
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