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Общество

Псковские писатели – о смерти Валентина Курбатова: Ушел наш человек-эпоха, адмирал литературы

07.03.2021 10:20|ПсковКомментариев: 0

Председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин от имени писателей Псковской области выразил соболезнования в связи со смертью члена Союза писателей России, прозаика, литературного критика и литературоведа Валентина Курбатова.

Валентин Курбатов. Фото из социальной сети Facebook

Псковская Лента Новостей публикует текст письма полностью:

«Эпохи уходят с шумом, громко хлопая дверьми столетий, а люди, которые эти эпохи формируют, наполняют своей неповторимостью, своей неизбывной творческой силой, красотой, энергией мысли, движениями ума, зачастую покидают этот мир тихо и незаметно, неожиданно не только для окружающих, но, кажется, и для себя. Именно так ушел в путь всея земли наш человек-эпоха, адмирал литературы, как называли его близкие друзья, Валентин Яковлевич Курбатов. В седых от древности псковских церквах только что отзвучала поминальная молитва – завершилась Мясопустная родительская суббота. Валентин Яковлевич в домашней молитве помянул усопших родных, в последний раз он был в храме в минувшее воскресенье, где причастился Святых Тайн. Он, словно, готовился к грядущей субботе, как к чему-то завершающему, окончательному и бесповоротному. И вот она наступила! После обеда он решил пойти за цветами для супруги. Выбрал, конечно же, лучший, самый прекрасный в своей жизни букет! И тот стал последним, что держал в руках великий русский писатель. До подъезда родного дома оставалось каких-нибудь сто-двести шагов. Увы, завершить этот путь ему было уже не дано: очередной его шаг, стал шагом в вечность… Великий! Непривычно называть так Валентина Яковлевича, потому что так именуют ушедших. А он все еще жив - и в нашем уме и в нашей памяти! Бог весть, когда удастся согласиться с тем, что он нас покинул, с фактом его ухода в блаженную вечность. Если сказать, что его будет нам не хватать – ничего не сказать. Когда уходит человек-эпоха, остается пропасть, полная боли. И никакими слезами эту боль не залить! Но еще долго мы будем идти с ним рука об руку тропами нашей память – этого дара и сама смерть не лишит нас! – и вести разговор о жизни, о судьбе, о великой русской литературе! Мы будем помнить тебя, наш дорогой друг, наставник, учитель! Царствие тебе Небесное и вечный покой!».
Теги: #Валентин Курбатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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