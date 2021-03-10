Общество

Валерий Кузьмин о патриотизме: Одни раздают ленточки, другие предоставляют факты

О важности предоставления молодому поколению достоверных документов и исторической информации в условиях строго регламентированного образовательного процесса и «бесконечной фальсификации материалов» рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Особое внимание директор псковского архива уделил истории Великой Отечественной войны.

«Это была первая война, когда совершались чудовищные преступления. Это была не просто война, в которой боец убивает бойца. Это когда военные убивают в массовом порядке мирных жителей и уничтожают следы своих преступлений, - сказал он. - Необходимо изучать эту историю и помнить ее. Если об этом не говорить, об этом будет говорить кто-то другой, фальсифицируя факты и продвигая самые безумные теории».

Валерий Кузьмин подчеркнул, что Государственный архив Псковской области принимает активное участие в разработке концепции музея оккупации, который планируют открыть в центре Пскова. Он отметил, что это будет не музей и не архив, а научно-методический центр изучения геноцида населения СССР в годы Великой Отечественной войны. По его словам, там можно будет увидеть эпизоды событий войны в интерактивных экспозициях, обсудить проблемы с экспертным научным сообществом и общественностью, а также познакомить подрастающее поколение с результатами проведенных исследований по истории ВОВ.

«Развивать патриотизм можно по-разному. Кто-то может раздавать ленточки, кто-то может предоставлять документы. У всех свои задачи и цели. Цель архивистов — чтобы у максимального количества людей был доступ к достоверной информации», - добавил он.