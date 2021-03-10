Валерий Кузьмин о патриотизме: Одни раздают ленточки, другие предоставляют факты

О важности предоставления молодому поколению достоверных документов и исторической информации в условиях строго регламентированного образовательного процесса и «бесконечной фальсификации материалов» рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.
Особое внимание директор псковского архива уделил истории Великой Отечественной войны.
Валерий Кузьмин подчеркнул, что Государственный архив Псковской области принимает активное участие в разработке концепции музея оккупации, который планируют открыть в центре Пскова. Он отметил, что это будет не музей и не архив, а научно-методический центр изучения геноцида населения СССР в годы Великой Отечественной войны. По его словам, там можно будет увидеть эпизоды событий войны в интерактивных экспозициях, обсудить проблемы с экспертным научным сообществом и общественностью, а также познакомить подрастающее поколение с результатами проведенных исследований по истории ВОВ.
«Развивать патриотизм можно по-разному. Кто-то может раздавать ленточки, кто-то может предоставлять документы. У всех свои задачи и цели. Цель архивистов — чтобы у максимального количества людей был доступ к достоверной информации», - добавил он.