Общество

Николай Валуев призвал псковичей предложить гимн для российских олимпийцев

Находящийся в Пскове депутат Государственной думы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев призвал жителей региона предложить гимн, под который российские спортсмены могут выйти на Олимпиаде. Видео обращения на своей странице в Инстаграме разместил депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Александр Козловский напомнил, что в эту пятницу стало известно, что CAS отклонил запрос на использование песни «Катюша» вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Еще огромное количество вариантов. Давайте дружно предложим нашей олимпийской команде тот вариант, который никак юридически не сможет подпасть под санкции этого суда», - сказал Николай Валуев.

«Нам очень важно знать, что думаете вы, мы ждем от вас предложения. Уверен, что все вместе победим. Вперед, наша команда!» - обратился к жителям региона Александр Козловский.

Напомним, в Великих Луках Валуев побывал на тренировке юных спортсменов. В Пскове он посетил областной центр единоборств, где пообщался с псковскими спортсменами и провел для них мастер-класс. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», парламентария сопровождают депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский, помощник секретаря Генерального совета ЕР Армен Мнацаканян, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов и другие партийцы.