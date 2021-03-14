Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Маленькая революция псковских коммунистов. По итогам длившейся 6 часов партийной конференции Петр Алексеенко сохранил пост персека обкома. Но в целом «старая гвардия» теряет позиции.

Визит в Псковскую область депутата Госдумы Николая Валуева.

Новая система оплаты труда бюджетников.

Год пандемии COVID-19.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко.

Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена