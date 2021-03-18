Общество

Еще 189 человек вылечились от коронавируса в Псковской области

Еще 189 человек избавились от коронавируса в Псковской области. Статистику за прошедшие сутки, 18 марта, опубликовал официальный телеграм-канал региона.

На данный момент проведено 301 502 исследования на коронавирус (1559 за сутки). Подтвердились 33 543 случая заражения новой инфекцией (+73), выздоровели 22 570 (+189). Скончались 214 человек (+3).

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Статистика по муниципальным образованиям: