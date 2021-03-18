Еще 189 человек вылечились от коронавируса в Псковской области

Еще 189 человек избавились от коронавируса в Псковской области. Статистику за прошедшие сутки, 18 марта, опубликовал официальный телеграм-канал региона.
На данный момент проведено 301 502 исследования на коронавирус (1559 за сутки). Подтвердились 33 543 случая заражения новой инфекцией (+73), выздоровели 22 570 (+189). Скончались 214 человек (+3).
Статистика по муниципальным образованиям:
- Псков – 12085
- Великие Луки – 5834
- Бежаницкий район - 319
- Великолукский район – 764
- Гдовский район – 459
- Дедовичский район – 670
- Дновский район - 297
- Красногородский район – 193
- Куньинский район – 322
- Локнянский район - 233
- Невельский район – 1328
- Новоржевский район – 297
- Новосокольнический район – 881
- Опочецкий район – 877
- Островский район – 1708
- Палкинский район – 359
- Печорский район – 634
- Плюсский район – 509
- Порховский район – 1084
- Псковский район – 2790
- Пустошкинский район – 294
- Пушкиногорский район - 297
- Пыталовский район – 267
- Себежский район – 526
- Стругокрасненский район – 334
- Усвятский район – 139
- Иногородние (с 30.12.2020) – 43.