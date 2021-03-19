Общество

Пассажиров авиарейса «Псков - Сочи» доставят резервным самолетом из-за поломки

Пассажиров рейса «Псков - Сочи», который должен был вылететь из Пскова в субботу, 20 марта, в 18.10 доставят в Краснодарский край резервным бортом. Такое решение принято руководством авиакомпании «Азимут» в связи с неисправностью воздушного судна, сообщил в субботу комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Резервный самолет в течение часа вылетит в Псков из Ростова. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Пскова «Княгиня Ольга» - 21.30. Планируемое время отправления из Пскова в Сочи – 22.30.

В настоящее время вылета из Пскова ожидает 101 пассажир.

Авиакомпания приносит пассажирам извинения за задержку рейса и просит отнестись с пониманием к возникшей ситуации.

С резервным бортом в Псков прибудут техники авиакомпании, чтобы устранить неисправность воздушного судна, находящегося в Пскове.